■法人・事業者向け

建設業ほか各種許認可申請支援、補助金申請、外国人雇用の手続きなど

■個人向け

遺言書作成、エンディングノートの作成、遺産分割協議書の作成、任意後見・成年後見制度の手続き、農地関連の手続き など