建設業許可申請と遺言・相続手続きを地域密着でサポート
久喜市を中心に、地域密着で事業を展開。特に建設業界に精通し、建設業許可申請から経営に関するアドバイスまで幅広く支援します。個人向けの遺言・相続手続きでは、傾聴を大事に、訪問相談にも対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
建設業の許可申請や、遺言・相続手続きの悩みに親身に寄り添う
建設業許可と遺言・相続手続きに力を入れる行政書士
マイベストプロ埼玉による取材記事
資格
行政書士
宅地建物取引士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
簿記検定2級
夫婦カウンセラー
事業者情報
- 氏名
- 宮下太陽（みやしたたいよう）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 会社名
- 行政書士宮下太陽事務所
- 事業内容
- ■法人・事業者向け
建設業ほか各種許認可申請支援、補助金申請、外国人雇用の手続きなど
■個人向け
遺言書作成、エンディングノートの作成、遺産分割協議書の作成、任意後見・成年後見制度の手続き、農地関連の手続き など
- 住所
-
〒346-0029
埼玉県久喜市江面23番地3
- 営業時間
- 8:30～17:00
- ホームページ
- https://www.taiyo-miyashita-office.site/
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