公平な目で住宅を診断する赤外線建物診断技能師
レジデンシャル不動産法人株式会社
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プロフィール
赤外線建物診断技能師 ／ 野方実プロの一番の強み
公平な目で住宅を診断し、住宅購入をサポートしたい
赤外線建物診断技能師などの資格を有し、公平な目で住宅診断を実施。買い主の目線に立った分かりやすい説明と良心的なアドバイスで、住宅購入という一生に1度のイベントをサポートしている。
DATA
- 氏名
- 野方実（のがたみのる）
- 会社名
- レジデンシャル不動産法人株式会社
- 事業内容
-
・不動産売買コンサルティング
・建物診断、耐震診断、非破壊検査コンサルティング
・住宅ローン審査コンサルティング（「住宅ローン事前審査シミュレート」を運営）
・不動産売買、仲介、リノベーション
・収益不動産の企画・運営・販売
・収益不動産コンサルティング
・貸ビル事業
- 職種
- 赤外線建物診断技能師
- 資格
-
宅地建物取引士
赤外線建物診断技能師
- 住所
-
〒364-0006
埼玉県 北本市北本1-117 レジデンシャル本社ビル3階
- 電話
-
048-590-6111
- 営業時間
- 9:30～18:30
- 定休日
- 毎週水曜日、夏季、年末年始、GW
- ホームページ
- https://0systems.com/
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