山崎孝プロ

山崎孝

心理カウンセラー
インタビュー
山崎孝プロ
山崎孝

心理カウンセラー

心理カウンセリング大阪・吹田のフルフィルメント

人との関わりに焦点を当て、前向きな変化を生み出す

心理学の理論と自身の体験を基に、人を責めずに問題解決を図る。原因探し、犯人探しではなく、人にやさしい解決志向で、日常生活の改善を重視したカウンセリングで支援。延べ7000回以上の面接経験。

心理学の理論と自身の経験を基に、人を責めないカウンセリングで、夫婦間や個人の悩みを解決へ導く

人にやさしいアプローチで解決を支援する心理カウンセラー

資格

公認心理師
家族心理士・家族相談士資格認定機構 家族相談士
学術団体日本ブリーフセラピー協会 ブリーフセラピストベーシック

事業者情報

氏名
山崎孝（やまざきたかし）
職種
心理カウンセラー
心理カウンセラー
会社名
心理カウンセリング大阪・吹田のフルフィルメント
事業内容
・個人カウンセリング
自分に自信を持てない、職場や家族、友人間の人間関係、不安や抑うつなど
・夫婦カウンセリング
関係の改善、コミュニケーション不全、浮気、不倫など
※オンラインによるカウンセリングも行います（Zoomや電話で全国対応）
住所
〒564-0052
大阪府吹田市広芝町8-12　第3マイダビル302
営業時間
10:00-21:00（面接開始時刻）
ホームページ
https://hereandnow.info/

人にやさしいアプローチで解決を支援する心理カウンセラー

