人との関わりに焦点を当て、前向きな変化を生み出す

心理学の理論と自身の体験を基に、人を責めずに問題解決を図る。原因探し、犯人探しではなく、人にやさしい解決志向で、日常生活の改善を重視したカウンセリングで支援。延べ7000回以上の面接経験。