人との関わりに焦点を当て、前向きな変化を生み出す
心理学の理論と自身の体験を基に、人を責めずに問題解決を図る。原因探し、犯人探しではなく、人にやさしい解決志向で、日常生活の改善を重視したカウンセリングで支援。延べ7000回以上の面接経験。
心理学の理論と自身の経験を基に、人を責めないカウンセリングで、夫婦間や個人の悩みを解決へ導く
人にやさしいアプローチで解決を支援する心理カウンセラー
資格
公認心理師
家族心理士・家族相談士資格認定機構 家族相談士
学術団体日本ブリーフセラピー協会 ブリーフセラピストベーシック
事業者情報
- 氏名
- 山崎孝（やまざきたかし）
- 職種
心理カウンセラー
- 会社名
- 心理カウンセリング大阪・吹田のフルフィルメント
- 事業内容
- ・個人カウンセリング
自分に自信を持てない、職場や家族、友人間の人間関係、不安や抑うつなど
・夫婦カウンセリング
関係の改善、コミュニケーション不全、浮気、不倫など
※オンラインによるカウンセリングも行います（Zoomや電話で全国対応）
- 住所
-
〒564-0052
大阪府吹田市広芝町8-12 第3マイダビル302
- 営業時間
- 10:00-21:00（面接開始時刻）
- ホームページ
- https://hereandnow.info/
