豊富な食養生の知見と、琉球料理伝承人としての実践力
沖縄の伝統食文化と養生の知恵をもとに、発酵食と個別相談を通して、暮らしの質を整える食習慣づくりをご提案するプライベートサロンです。
マイベストプロ・インタビュー
自分を見つめ直すことから整える暮らし。食卓を笑顔と癒やしの生まれる場に
食を通して暮らしの在り方を見つめ直す食養生のプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
資格
中医薬膳指導員
国際中医薬膳師
加工食品診断士
健康食育シニアマスター
事業者情報
- 氏名
- 津嘉山朝則（つかやまあさのり）
- 職種
-
国際中医薬膳師
国際中医薬膳師
- 会社名
- 癒がふ家（ゆがふや）
- 事業内容
- ・発酵食材を活用した食品販売
・食育活動（講演会、料理教室、企業研修）
・宿泊研修
- 住所
-
〒901-2424
沖縄県中頭郡中城村南上原
- 受付時間
- オンラインショップ・WEBでの問い合わせは24時間受け付けています。
- ホームページ
- https://syokuikuyugafuya.wixsite.com/site
プロのインタビューを読む
食を通して暮らしの在り方を見つめ直す食養生のプロ