地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

津嘉山朝則プロ

津嘉山朝則

国際中医薬膳師

津嘉山朝則プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
琉球放送
津嘉山朝則プロ
専門家

Mybestpro Members

津嘉山朝則

国際中医薬膳師

癒がふ家（ゆがふや）

津嘉山朝則プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

豊富な食養生の知見と、琉球料理伝承人としての実践力

沖縄の伝統食文化と養生の知恵をもとに、発酵食と個別相談を通して、暮らしの質を整える食習慣づくりをご提案するプライベートサロンです。

マイベストプロ・インタビュー

自分を見つめ直すことから整える暮らし。食卓を笑顔と癒やしの生まれる場に

食を通して暮らしの在り方を見つめ直す食養生のプロ

マイベストプロ沖縄による取材記事

資格

中医薬膳指導員
国際中医薬膳師
加工食品診断士
健康食育シニアマスター

事業者情報

氏名
津嘉山朝則（つかやまあさのり）
職種
国際中医薬膳師
国際中医薬膳師
会社名
癒がふ家（ゆがふや）
事業内容
・発酵食材を活用した食品販売　
・食育活動（講演会、料理教室、企業研修）
・宿泊研修
住所
〒901-2424
沖縄県中頭郡中城村南上原
地図を見る
受付時間
オンラインショップ・WEBでの問い合わせは24時間受け付けています。
ホームページ
https://syokuikuyugafuya.wixsite.com/site

プロのインタビューを読む

食を通して暮らしの在り方を見つめ直す食養生のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ沖縄
  3. 沖縄のくらし
  4. 沖縄のくらしその他
  5. 津嘉山朝則

津嘉山朝則プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼