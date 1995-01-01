鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師 ／ 小濱重光プロの一番の強み

訪問マッサージで通院が難しい人の運動機能維持回復をサポート

関節拘縮やまひなどの症状で通院が困難な人に、健康保険を適用した訪問マッサージを行い、「自分のことは自分でしたい」という思いをサポート。熟達した技術と経験で、一人ひとりに適した施術を行います。