運動機能にアプローチする訪問マッサージのプロ
小濱重光（こはましげみつ） ／ 鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師
治療院大きな手
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- 098-885-3012
プロフィール
鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師 ／ 小濱重光プロの一番の強み
訪問マッサージで通院が難しい人の運動機能維持回復をサポート
関節拘縮やまひなどの症状で通院が困難な人に、健康保険を適用した訪問マッサージを行い、「自分のことは自分でしたい」という思いをサポート。熟達した技術と経験で、一人ひとりに適した施術を行います。
経歴
1958年2月 石垣島生まれ
1995年3月 呉竹鍼灸専門学校（現：呉竹鍼灸柔整専門学校）鍼灸マッサージ科首席で卒業。
1995年4月 那覇第一クリニック（リハビリ科）に2004年4月まで勤務
2004年6月 那覇市銘苅に「治療院大きな手」創業
2006年6月 中部事業所 設置
2009年2月 「治療院大きな手」那覇市古島に移転
2013年12月 沖縄県介護支援専門員実務研修受講試験（ケアマネジャー）に初回の試験で合格
2014年4月 沖縄県介護支援専門員（ケアマネジャー）として登録
2019年までケアマネージャーをケアプランセンター大きな手で実務経験を積む
DATA
- 氏名
- 小濱重光（こはましげみつ）
- 店名
- 治療院大きな手
- 事業内容
-
・訪問マッサージ
・指圧マッサージ
・はり
・きゅう
・脳梗塞リハビリ/マッサージ
・オイルリンパマッサージ
・カイロプラクティック
・スポーツマッサージ
・出張指圧マッサージ
- 職種
- 鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師
- 資格
-
あん摩マッサージ指圧師
きゅう師
はり師
介護支援専門員実務研修合格
- 住所
-
〒902-0061
沖縄県 那覇市古島2-26-1 2F
- 電話
-
098-885-3012
- 営業時間
- 11:00～21:00 電話受付10:40～最終受付20:00迄
- 定休日
- 年中無休 但し12/30～1/3、旧盆（ウークイの日）はお休み
- ホームページ
- http://ookinate.com
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担当小濱重光（こはましげみつ）