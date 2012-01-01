建物を守り長持ちさせる『補修と注入と塗装』のプロ
沖縄塗装工業
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プロフィール
補修・塗装職人 ／ 長嶺直樹プロの一番の強み
沖縄特有の住環境を知り尽くした専門の職人が施工を担当致します
塗装と補修で最も大切なのは『下地処理』です。沖縄は高温多湿、台風、塩害、紫外線など、特有の環境が建物に影響しています。これらを踏まえ、補修・塗装に特化した専門の職人が、適切な計画と施工を行います。
経歴
1979年生まれ、那覇市出身。10代半ばで各種建築業や塗装業の職人となる。24歳の頃からしばらくは一人親方として、色々な塗装屋さんを廻り修行をしながら県内の公共施設や大型建築の現場に従事。2012年に本格的に独立し『長嶺塗装』を設立。後にH30年、塗装業界でトップになりたいと『沖縄塗装工業』と改名。これまで個人宅から大型建築、公共工事等の補修、塗装を数多く担当。
実績
弊社HPをご覧ください。
http://www.nagaminetosou.com/index.html
DATA
- 氏名
- 長嶺直樹（ながみねなおき）
- 屋号
- 沖縄塗装工業
- 事業内容
-
◆防水工事・外壁補修・改修・外壁塗装施工一般
エポキシ注入工事、シーリング工事、新築工事、塗り替え工事、フローリング研磨、ニス塗り替え工事、左官工事、改修工事、各種吹き付け工事、真空吸着型圧力調整注入工法、防水層再生工法
- 職種
- 補修・塗装職人
- 資格
-
一級建築塗装技能士
一級防水施工技能士
一級橋梁塗装技能士
一級建築施工管理
一級シーリング技能士
樹脂接着剤注入施工技能士
外壁診断士
真空吸着型圧力調整注入工法
- 住所
-
〒902-0074
沖縄県 那覇市仲井真365-1
- 電話
-
098-854-1015
- 営業時間
- 月～土 8：00～18：00（※問い合わせ可能時間。現場作業は日祝も対応しております）
- 定休日
- 日曜日、年末年始、ゴールデンウイーク、シーミー、お盆
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担当長嶺直樹（ながみねなおき）