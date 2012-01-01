プロフィール

経歴

1979年生まれ、那覇市出身。10代半ばで各種建築業や塗装業の職人となる。24歳の頃からしばらくは一人親方として、色々な塗装屋さんを廻り修行をしながら県内の公共施設や大型建築の現場に従事。2012年に本格的に独立し『長嶺塗装』を設立。後にH30年、塗装業界でトップになりたいと『沖縄塗装工業』と改名。これまで個人宅から大型建築、公共工事等の補修、塗装を数多く担当。

