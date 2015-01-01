林弘晃プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

パートナーとして共に地域のディープな魅力を発掘しWEBで発信 長年の観光とWEBマーケティングの知識と経験を生かし、沖縄の離島特化サイト「しまたび」を運営。地域と協力して付加価値の高い魅力を掘り起こして発信し、顧客や企業とつなぐことで、地域活性化を実現しています

経歴 大学卒業後、大手人材サービス企業や広告会社にて、法人営業やWEBマーケティングの要職を歴任。集客・プロモーション・組織マネジメントの最前線で20年以上のキャリアを積む。その後、沖縄の観光活性化を牽引する観光事業会社にて、旅行予約サイトの事業責任者や執行役員として、コロナ禍においても前年比120％超の成長を実現するなど、逆境下での確かな経営手腕を発揮。



2015年より同グループ会社の地域活性化事業を統括し、2018年には代表取締役に就任。行政と民間企業を有機的につなぐプロジェクトを数多く主導し、2025年、事業承継を経て「株式会社おきなわコークリエーション」として独立。各事業会社で培った「WEBマーケティング力」と、現場主義で培った「地域ネットワーク」を武器に、離島振興や観光地経営の伴走者として、次世代に続く価値創造に邁進している。



実績 「地域と共に、価値を創る」を信条に、沖縄県内および鹿児島県の離島地域を中心とした活性化プロジェクトを多数完遂。自社サービスとしては、2022年に立ち上げた離島特化型専門予約サイト「しまたび」がある。単なる予約機能に留まらず、現地の「人」や「体験」に光を当て、埋もれていた地域資源を収益化する仕組みを構築。離島の観光消費促進に大きく貢献している。



また、行政機関からの委託事業においても、単年度のイベント運営に終わらせない「中長期的な成果創出」に定評がある。DMO（観光地域づくり法人）の知見を活かし、マーケティング視点に基づいた商品企画から、デジタルを駆使したプロモーション、実売までを一貫してサポート。プロジェクト推進においては、年間予算1億円規模の運用から、小規模な店舗支援まで幅広く対応。対前年比120～150％の集客増を実現するなど、官民の垣根を越えた確かなソリューションを提供し続けている。



資格 国内旅行業務取扱管理者