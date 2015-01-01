パートナーとして共に地域のディープな魅力を発掘しWEBで発信
長年の観光とWEBマーケティングの知識と経験を生かし、沖縄の離島特化サイト「しまたび」を運営。地域と協力して付加価値の高い魅力を掘り起こして発信し、顧客や企業とつなぐことで、地域活性化を実現しています
地域ならではの価値を引き出し、活性化するパートナーとして共に汗を流し、伴走支援
ディープな旅の魅力を発掘し、顧客や大企業とつなげるプロ
経歴
大学卒業後、大手人材サービス企業や広告会社にて、法人営業やWEBマーケティングの要職を歴任。集客・プロモーション・組織マネジメントの最前線で20年以上のキャリアを積む。その後、沖縄の観光活性化を牽引する観光事業会社にて、旅行予約サイトの事業責任者や執行役員として、コロナ禍においても前年比120％超の成長を実現するなど、逆境下での確かな経営手腕を発揮。
2015年より同グループ会社の地域活性化事業を統括し、2018年には代表取締役に就任。行政と民間企業を有機的につなぐプロジェクトを数多く主導し、2025年、事業承継を経て「株式会社おきなわコークリエーション」として独立。各事業会社で培った「WEBマーケティング力」と、現場主義で培った「地域ネットワーク」を武器に、離島振興や観光地経営の伴走者として、次世代に続く価値創造に邁進している。
実績
「地域と共に、価値を創る」を信条に、沖縄県内および鹿児島県の離島地域を中心とした活性化プロジェクトを多数完遂。自社サービスとしては、2022年に立ち上げた離島特化型専門予約サイト「しまたび」がある。単なる予約機能に留まらず、現地の「人」や「体験」に光を当て、埋もれていた地域資源を収益化する仕組みを構築。離島の観光消費促進に大きく貢献している。
また、行政機関からの委託事業においても、単年度のイベント運営に終わらせない「中長期的な成果創出」に定評がある。DMO（観光地域づくり法人）の知見を活かし、マーケティング視点に基づいた商品企画から、デジタルを駆使したプロモーション、実売までを一貫してサポート。プロジェクト推進においては、年間予算1億円規模の運用から、小規模な店舗支援まで幅広く対応。対前年比120～150％の集客増を実現するなど、官民の垣根を越えた確かなソリューションを提供し続けている。
資格
国内旅行業務取扱管理者
事業者情報
- 氏名
- 林弘晃（はやしひろあき）
- 職種
-
観光旅行企画推進・地域活性
- 会社名
- 株式会社おきなわコークリエーション
- 事業内容
- 地域活性化プロジェクトの企画・運営
WEBマーケティング／プロモーション
地域イベント企画運営
地域価値創造の伴走支援
旅行業界向け商品企画／営業支援
離島特化型専門予約サイト「しまたび」運営
地域特化型ツアー販売サイトの企画（準備中）
- 住所
-
〒902-0067
沖縄県那覇市安里381-1 ZORKS沖縄
- アクセス
- ゆいレール安里駅 徒歩3分
- 営業時間
- 平日9時～18時（状況により、平日夜または土日も対応可能）
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://okinawa-cc.jp/
