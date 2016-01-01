地元の頼れるプロが集まる
名城真彦

WEB広告運用コンサルタント

ナシロカフェ＆マーケティング

名城真彦プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

広告費をピンポイントに活用し、目指すは売り上げと集客数の向上

長年の経験と専門資格の知見を基に戦略を立て、WEB広告の改善や初期設定を支援。出稿先のサイトや表示させる時間帯、反響につながるワードも絞り込み、費用対効果を高めて売り上げと集客数の向上を目指す。

“売れる”商品やサービスを世に広め、さらなる売り上げアップに貢献するのが使命

利益アップに価値を置き顧客を支援するWEB広告運用のプロ

資格

一般社団法人ウェブ広告協会 2024年度ウェブ広告エキスパート「Gold」

事業者情報

氏名
名城真彦（なしろまさひこ）
職種
WEB広告運用コンサルタント
WEB広告運用コンサルタント
会社名
ナシロカフェ＆マーケティング
事業内容
WEB広告初期設定および運用のレクチャー・代行
住所
〒901-0223
沖縄県豊見城市翁長854-1 ドン・キホーテ内6F
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://nashiro2016.com/

