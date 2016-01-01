広告費をピンポイントに活用し、目指すは売り上げと集客数の向上

長年の経験と専門資格の知見を基に戦略を立て、WEB広告の改善や初期設定を支援。出稿先のサイトや表示させる時間帯、反響につながるワードも絞り込み、費用対効果を高めて売り上げと集客数の向上を目指す。