広告費をピンポイントに活用し、目指すは売り上げと集客数の向上
長年の経験と専門資格の知見を基に戦略を立て、WEB広告の改善や初期設定を支援。出稿先のサイトや表示させる時間帯、反響につながるワードも絞り込み、費用対効果を高めて売り上げと集客数の向上を目指す。
“売れる”商品やサービスを世に広め、さらなる売り上げアップに貢献するのが使命
利益アップに価値を置き顧客を支援するWEB広告運用のプロ
資格
一般社団法人ウェブ広告協会 2024年度ウェブ広告エキスパート「Gold」
事業者情報
- 氏名
- 名城真彦（なしろまさひこ）
- 職種
-
WEB広告運用コンサルタント
WEB広告運用コンサルタント
- 会社名
- ナシロカフェ＆マーケティング
- 事業内容
- WEB広告初期設定および運用のレクチャー・代行
- 住所
-
〒901-0223
沖縄県豊見城市翁長854-1 ドン・キホーテ内6F
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://nashiro2016.com/
