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リフォーム業

新川太信プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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新川太信

リフォーム業

株式会社 Imagination = Free

新川太信プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

デザイン性に強くこだわったリフォーム・リノベーション

高級リゾートホテルの内装デザインを2年間担当した他、大工職人や設計士としての経験も豊富。リフォームやリノベーションにデザインの力をプラスして、顧客の理想を形にする。

マイベストプロ・インタビュー

想像力に富んだデザインリフォーム・リノベーションで、居心地のよい空間を提案

理想を形にするデザインリフォームのプロ

マイベストプロ沖縄による取材記事

資格

1級建築施工管理技士
足場の組立て等特別教育 修了
福祉住環境コーディネーター
カラーコーディネーター3級
電気工事作業指揮者 安全教育修了
フルハーネス型整落制止用器具 特別教育修了
低圧電気取扱作業者 特別教育修了
木造建築物解体工事作業指揮者 安全教育修了
高圧/特別高圧電気取扱作業者 特別教育修了
石綿取扱作業従事者 特別教育修了
粉じん作業者 特別教育修了
酸素欠乏・硫化水素危険作業者 特別教育修了
ダイオキシン類作業従事者 特別教育修了
アーク溶接作業 從事者特別教育講習修了
職長・安全衛生責任者教育修了
有機溶剤取扱業務従事者 労働衛生教育

事業者情報

氏名
新川太信（あらかわたいしん）
職種
リフォーム業
リフォーム業
会社名
株式会社 Imagination = Free
事業内容
デザインリフォーム
リノベーション
塗装
防水工事
電気工事
水道工事
建具工事
住所
〒901-0204
沖縄県豊見城市金良453-9
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
定休日
土日祝
ホームページ
https://www.big-advance.site/c/172/2676

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