資格

1級建築施工管理技士

足場の組立て等特別教育 修了

福祉住環境コーディネーター

カラーコーディネーター3級

電気工事作業指揮者 安全教育修了

フルハーネス型整落制止用器具 特別教育修了

低圧電気取扱作業者 特別教育修了

木造建築物解体工事作業指揮者 安全教育修了

高圧/特別高圧電気取扱作業者 特別教育修了

石綿取扱作業従事者 特別教育修了

粉じん作業者 特別教育修了

酸素欠乏・硫化水素危険作業者 特別教育修了

ダイオキシン類作業従事者 特別教育修了

アーク溶接作業 從事者特別教育講習修了

職長・安全衛生責任者教育修了

有機溶剤取扱業務従事者 労働衛生教育