デザイン性に強くこだわったリフォーム・リノベーション
高級リゾートホテルの内装デザインを2年間担当した他、大工職人や設計士としての経験も豊富。リフォームやリノベーションにデザインの力をプラスして、顧客の理想を形にする。
マイベストプロ・インタビュー
想像力に富んだデザインリフォーム・リノベーションで、居心地のよい空間を提案
理想を形にするデザインリフォームのプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
資格
1級建築施工管理技士
足場の組立て等特別教育 修了
福祉住環境コーディネーター
カラーコーディネーター3級
電気工事作業指揮者 安全教育修了
フルハーネス型整落制止用器具 特別教育修了
低圧電気取扱作業者 特別教育修了
木造建築物解体工事作業指揮者 安全教育修了
高圧/特別高圧電気取扱作業者 特別教育修了
石綿取扱作業従事者 特別教育修了
粉じん作業者 特別教育修了
酸素欠乏・硫化水素危険作業者 特別教育修了
ダイオキシン類作業従事者 特別教育修了
アーク溶接作業 從事者特別教育講習修了
職長・安全衛生責任者教育修了
有機溶剤取扱業務従事者 労働衛生教育
事業者情報
- 氏名
- 新川太信（あらかわたいしん）
- 職種
-
リフォーム業
リフォーム業
- 会社名
- 株式会社 Imagination = Free
- 事業内容
- デザインリフォーム
リノベーション
塗装
防水工事
電気工事
水道工事
建具工事
- 住所
-
〒901-0204
沖縄県豊見城市金良453-9
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://www.big-advance.site/c/172/2676
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