「伝える力」と「自信」を育む未来型コミュニケーション教室
子どものコミュニケーション力とプレゼンテーション力を伸ばす教室。ゲーム性のある対話トレーニングと、伝えたいことを形にするPC・ICTスキルを高め、社会で通用する表現力を磨きます
マイベストプロ・インタビュー
自分の考えを整理し、気持ちを的確に「伝える力」を育み、世界へ羽ばたく人材を育成
子どもが安心して話せる場を整え、言葉と自信を引き出すプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
資格
SSTスペシャリスト
児童発達支援士
発達障害コミュニケーションサポーター
TOEIC970
英検1級
高等学校教諭一種免許 英語
中学校教諭一種免許 英語
小学校教諭二種免許
高等学校教諭専修免許 外国語（英語）
中学校教諭専修免許 外国語（英語）
事業者情報
- 氏名
- 津波章太（つはしょうた）
- 職種
-
教室運営
教室運営
- 会社名
- コミュプレStudio
- 事業内容
- 年長から小学校6年生までを対象としたコミュニケーション教室（コミュトレ・プレゼン・PC・ICT）
- 住所
-
〒902-0061
沖縄県那覇市古島2-7-19 2階
- 営業時間
-
火・木・金 16:00～18:30
土 9:00～12:40
- ホームページ
- https://commupre.com/
プロのインタビューを読む
子どもが安心して話せる場を整え、言葉と自信を引き出すプロ