津波章太プロ

津波章太

教室運営

津波章太プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

津波章太

教室運営

コミュプレStudio

津波章太プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

「伝える力」と「自信」を育む未来型コミュニケーション教室

子どものコミュニケーション力とプレゼンテーション力を伸ばす教室。ゲーム性のある対話トレーニングと、伝えたいことを形にするPC・ICTスキルを高め、社会で通用する表現力を磨きます

自分の考えを整理し、気持ちを的確に「伝える力」を育み、世界へ羽ばたく人材を育成

子どもが安心して話せる場を整え、言葉と自信を引き出すプロ

マイベストプロ沖縄による取材記事

資格

SSTスペシャリスト
児童発達支援士
発達障害コミュニケーションサポーター
TOEIC970
英検1級
高等学校教諭一種免許 英語
中学校教諭一種免許 英語
小学校教諭二種免許
高等学校教諭専修免許 外国語（英語）
中学校教諭専修免許 外国語（英語）

事業者情報

氏名
津波章太（つはしょうた）
職種
教室運営
教室運営
会社名
コミュプレStudio
事業内容
年長から小学校6年生までを対象としたコミュニケーション教室（コミュトレ・プレゼン・PC・ICT）
住所
〒902-0061
沖縄県那覇市古島2-7-19　2階
営業時間
火・木・金　16:00～18:30
土　9:00～12:40
ホームページ
https://commupre.com/

