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株式会社Cavitte

粟国傑プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

企業での豊富な人事経験に基づくRPOで戦略から実務まで支援

採用戦略の立案から、広告運用や面接調整などの実務までを代行するRPOサービスを通して、採用力を強化。企業で約14年の人事経験を有する専門家が、ガイド役として、自社の採用課題を解決に導きます。

マイベストプロ・インタビュー

採用難の時代を乗り切るために、採用のプロに任せる「RPO」の活用を

RPOで戦略から実務まで支援し採用課題を解決に導くプロ

マイベストプロ沖縄による取材記事

事業者情報

氏名
粟国傑（あぐにすぐる）
職種
人事コンサルタント
人事コンサルタント
会社名
株式会社Cavitte
事業内容
・採用業務代行
・人材紹介（有料職業紹介事業　47-ユ-300233）
・求人広告代理店
・人事活動全般のコンサルティング
・セミナー・講演会・講習会・研修など
住所
〒901-2132
沖縄県浦添市伊祖2-15-8-1　 伊祖ビル203
地図を見る
営業時間
9:00～17:00（土日祝除く）
ホームページ
https://cavitte.co.jp/

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