企業での豊富な人事経験に基づくRPOで戦略から実務まで支援
採用戦略の立案から、広告運用や面接調整などの実務までを代行するRPOサービスを通して、採用力を強化。企業で約14年の人事経験を有する専門家が、ガイド役として、自社の採用課題を解決に導きます。
マイベストプロ・インタビュー
採用難の時代を乗り切るために、採用のプロに任せる「RPO」の活用を
RPOで戦略から実務まで支援し採用課題を解決に導くプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 粟国傑（あぐにすぐる）
- 職種
-
人事コンサルタント
人事コンサルタント
- 会社名
- 株式会社Cavitte
- 事業内容
- ・採用業務代行
・人材紹介（有料職業紹介事業 47-ユ-300233）
・求人広告代理店
・人事活動全般のコンサルティング
・セミナー・講演会・講習会・研修など
- 住所
-
〒901-2132
沖縄県浦添市伊祖2-15-8-1 伊祖ビル203
- 営業時間
- 9:00～17:00（土日祝除く）
- ホームページ
- https://cavitte.co.jp/
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