企業での豊富な人事経験に基づくRPOで戦略から実務まで支援

採用戦略の立案から、広告運用や面接調整などの実務までを代行するRPOサービスを通して、採用力を強化。企業で約14年の人事経験を有する専門家が、ガイド役として、自社の採用課題を解決に導きます。