暗号資産の基礎を伝え、堅実な資産形成をサポート

暗号資産が生まれた背景やブロックチェーンの仕組みなど、基礎から学べる講座を実施。独自の運用サポートシステムも提供し、堅実な向き合い方を支えます。学校の出前授業や企業研修の実績も有します。