暗号資産の基礎を伝え、堅実な資産形成をサポート
暗号資産が生まれた背景やブロックチェーンの仕組みなど、基礎から学べる講座を実施。独自の運用サポートシステムも提供し、堅実な向き合い方を支えます。学校の出前授業や企業研修の実績も有します。
マイベストプロ・インタビュー
暗号資産の本質を知り、堅実な資産形成に備える
暗号資産と堅実に向き合う方法を伝えるプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
経歴
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授
資格
一般社団法人日本クリプトコイン協会 公認インストラクター
事業者情報
- 氏名
- 砂川惠一郎（すながわけいいちろう）
- 職種
-
暗号資産の相談・教育
暗号資産の相談・教育
- 会社名
- 一般社団法人BTC教育協会
- 事業内容
- ・暗号資産についての教育：対面・オンライン講座、小中学校の出前授業、企業研修など
・暗号資産の取り扱い支援：自動購入システム「スマートチェーン」の提供、税務・相続における暗号資産の調査など
- 住所
-
〒901-2112
沖縄県浦添市沢岻1034番地
- 営業時間
- 問い合わせはメールで随時受け付けています
- ホームページ
- https://www.btckyokai.com/
プロのインタビューを読む
暗号資産と堅実に向き合う方法を伝えるプロ