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砂川惠一郎プロ

砂川惠一郎

暗号資産の相談・教育

砂川惠一郎プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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砂川惠一郎

暗号資産の相談・教育

一般社団法人BTC教育協会

砂川惠一郎プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

暗号資産の基礎を伝え、堅実な資産形成をサポート

暗号資産が生まれた背景やブロックチェーンの仕組みなど、基礎から学べる講座を実施。独自の運用サポートシステムも提供し、堅実な向き合い方を支えます。学校の出前授業や企業研修の実績も有します。

マイベストプロ・インタビュー

暗号資産の本質を知り、堅実な資産形成に備える

暗号資産と堅実に向き合う方法を伝えるプロ

マイベストプロ沖縄による取材記事

経歴

情報経営イノベーション専門職大学 客員教授

資格

一般社団法人日本クリプトコイン協会 公認インストラクター

事業者情報

氏名
砂川惠一郎（すながわけいいちろう）
職種
暗号資産の相談・教育
暗号資産の相談・教育
会社名
一般社団法人BTC教育協会
事業内容
・暗号資産についての教育：対面・オンライン講座、小中学校の出前授業、企業研修など
・暗号資産の取り扱い支援：自動購入システム「スマートチェーン」の提供、税務・相続における暗号資産の調査など
住所
〒901-2112
沖縄県浦添市沢岻1034番地
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営業時間
問い合わせはメールで随時受け付けています
ホームページ
https://www.btckyokai.com/

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