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石本美紀
中古パソコン販売
合同会社 4th Lab.／パソコン流通センター石垣島／マテリアル石垣島パソコン教室
石本美紀プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です
安価で高性能な中古パソコンを幅広い世代に普及させ地域に貢献
コストパフォーマンスの良い中古パソコンの普及を通じ、循環型社会の形成と情報格差の解消に貢献。バッテリーの消耗状況など商品情報を公開して買い手の不安解消に努めます。ITに関する国家資格等も多数保有。
マイベストプロ・インタビュー
コストパフォーマンスの高い中古パソコンを提供し、再資源化と情報格差解消に貢献
リサイクルと情報格差解消に貢献するパソコンのプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
資格
情報処理技術者 ネットワークスペシャリスト
情報処理安全確保支援士
CCNP
パソコン整備士1級
Microsoft認定トレーナー
DX推進アドバイザー
事業者情報
- 氏名
- 石本美紀（いしもとみき）
- 職種
-
中古パソコン販売
中古パソコン販売
- 会社名
- 合同会社 4th Lab.／パソコン流通センター石垣島／マテリアル石垣島パソコン教室
- 事業内容
- 中古パソコン販売
パソコンサポート
パソコン教室
- 住所
-
〒907-0003
沖縄県石垣市平得47番地
- 営業時間
- 11:00～19:00
- 定休日
- 水、土曜日
- ホームページURL
- パソコンセンター石垣島 ホームページ
https://www.ishigaki.usedpc.shop/
合同会社 4th Lab. ホームページ
https://4thlab.jp/
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