上間正プロ

上間正

人材派遣

上間正

人材派遣

株式会社みこはち

上間正プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

人材派遣の枠にとらわれず、多角的な視点で企業と人の成長を支援

資格取得による育成支援や福利厚生制度を準備し、派遣スタッフの成長を促進。クライアントの第2の総務課として、人材派遣にかかる負担を軽減。販路開拓支援も行っています。

人材派遣の枠を越えて、働く人と企業の成長をサポート

働く人と企業に成長と繁栄をもたらす人材派遣のプロ

マイベストプロ沖縄による取材記事

資格

古物商許可
労働者派遣事業許可
一般社団法人日本ビジネス・インキュベーション協会（JBIA） 認定シニアー・インキュベーション・マネジャー
キャリアコンサルタント
無人航空機操縦者 二等

事業者情報

氏名
上間正（うえまただし）
職種
人材派遣
人材派遣
会社名
株式会社みこはち
事業内容
人材派遣
キャリアコンサルティング
アウトソーシング
住所
〒900-0016
沖縄県那覇市前島3-13-11　高橋土建ビル1F
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.358p.co.jp/

