人材派遣の枠にとらわれず、多角的な視点で企業と人の成長を支援
資格取得による育成支援や福利厚生制度を準備し、派遣スタッフの成長を促進。クライアントの第2の総務課として、人材派遣にかかる負担を軽減。販路開拓支援も行っています。
資格
古物商許可
労働者派遣事業許可
一般社団法人日本ビジネス・インキュベーション協会（JBIA） 認定シニアー・インキュベーション・マネジャー
キャリアコンサルタント
無人航空機操縦者 二等
事業者情報
- 氏名
- 上間正（うえまただし）
- 職種
人材派遣
人材派遣
- 会社名
- 株式会社みこはち
- 事業内容
- 人材派遣
キャリアコンサルティング
アウトソーシング
- 住所
〒900-0016
沖縄県那覇市前島3-13-11 高橋土建ビル1F
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.358p.co.jp/
