筧かおりプロ

筧かおり

ビューティーアドバイザー

筧かおりプロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

筧かおり

ビューティーアドバイザー

SOPHIAEYES

筧かおりプロは山陽新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ岡山の登録専門家です

現役経営者がサロンの魅力を高める各種サービスの導入をサポート

肌質改善プログラム「VOSサロンケア」や、まつ毛エクステなど、自社サロンで培った各種メニューの導入をサポート。美容業界で20年以上の経験と、現役のサロン経営者としてのノウハウも伝えます。

フェイシャルや幅広いメニューをなど、サロンの魅力を高めるメニュー導入をサポート

サロン経営を支え、多彩な美容メニュー導入をサポートするプロ

資格

美容師
管理美容師

事業者情報

氏名
筧かおり（かけひかおり）
職種
ビューティーアドバイザー
ビューティーアドバイザー
会社名
SOPHIAEYES
事業内容
・エステサロン運営：まつ毛エクステ・まつげパーマ、肌質改善プログラム「VOSサロンケア」、痩身、よもぎ蒸し　など
・各種メニュー導入講習の提供：「VOSサロンケア」インストラクター、まつ毛エクステ・まつげパーマ、ワックス脱毛　など
住所
〒710-0801
岡山県倉敷市酒津2671-1　キャトルメゾンA101
営業時間
10：00～24：00
ホームページ
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000607193/

