現役経営者がサロンの魅力を高める各種サービスの導入をサポート
肌質改善プログラム「VOSサロンケア」や、まつ毛エクステなど、自社サロンで培った各種メニューの導入をサポート。美容業界で20年以上の経験と、現役のサロン経営者としてのノウハウも伝えます。
フェイシャルや幅広いメニューをなど、サロンの魅力を高めるメニュー導入をサポート
サロン経営を支え、多彩な美容メニュー導入をサポートするプロ
資格
美容師
管理美容師
事業者情報
- 氏名
- 筧かおり（かけひかおり）
- 職種
ビューティーアドバイザー
ビューティーアドバイザー
- 会社名
- SOPHIAEYES
- 事業内容
- ・エステサロン運営：まつ毛エクステ・まつげパーマ、肌質改善プログラム「VOSサロンケア」、痩身、よもぎ蒸し など
・各種メニュー導入講習の提供：「VOSサロンケア」インストラクター、まつ毛エクステ・まつげパーマ、ワックス脱毛 など
- 住所
〒710-0801
岡山県倉敷市酒津2671-1 キャトルメゾンA101
- 営業時間
- 10：00～24：00
- ホームページ
- https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000607193/
