犬養拓プロ

犬養拓

人材総合コンサルタント

犬養拓プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
山陽新聞社
犬養拓プロ
犬養拓

人材総合コンサルタント

株式会社行雲

犬養拓プロは山陽新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ岡山の登録専門家です

自社での実践経験を軸に、ビジョンの共有に基づいた組織づくり

倉敷美観地区を拠点に、地域の魅力を生かした独自の事業運営を展開。そこでの実践経験をもとに、対話によるビジョンの共有に基づいた組織づくり・人材活用コンサルティングで、企業と人の可能性を引き出す

「心の豊かな暮らしを創る」倉敷美観地区から始まる“街や人との関係性”を軸としたまちづくり

心豊かな暮らしのために、人と組織を育てるプロ

氏名
犬養拓（いぬかいたく）
職種
人材総合コンサルタント
人材総合コンサルタント 地域創生コンサルタント
会社名
株式会社行雲
事業内容
「心の豊かな暮らしを創る」という企業理念に沿った、倉敷美観地区を拠点とする事業。

築100年の古民家を活用したお食事処『有鄰庵』
岡山県産の和牛の専門店『有鄰庵 岡山希少和牛店』
岡山・倉敷のいいものをセレクトしたライフスタイルショップ『美観堂』
手しごとの品に触れる一日一組限定の宿『暮らしの宿 てまり』
これからの食とお菓子を創るお店『はれもけも』
倉敷初のイノベーティブ・フュージョンレストラン『然味-sami-』
果物王国・岡山の歴史と魅力を伝える『岡山くだものミュージアム』
人材コンサルティング事業
新商品の企画、新規事業の創出などのデザイン・クリエイティブ事業
住所
〒710-0054
岡山県倉敷市本町2-15
営業時間
平日　10:00～18:00
※各店舗により異なります
ホームページ
https://ko-un.jp/

心豊かな暮らしのために、人と組織を育てるプロ

