自社での実践経験を軸に、ビジョンの共有に基づいた組織づくり
倉敷美観地区を拠点に、地域の魅力を生かした独自の事業運営を展開。そこでの実践経験をもとに、対話によるビジョンの共有に基づいた組織づくり・人材活用コンサルティングで、企業と人の可能性を引き出す
「心の豊かな暮らしを創る」倉敷美観地区から始まる“街や人との関係性”を軸としたまちづくり
心豊かな暮らしのために、人と組織を育てるプロ
事業者情報
- 氏名
- 犬養拓（いぬかいたく）
- 職種
人材総合コンサルタント
人材総合コンサルタント 地域創生コンサルタント
- 会社名
- 株式会社行雲
- 事業内容
- 「心の豊かな暮らしを創る」という企業理念に沿った、倉敷美観地区を拠点とする事業。
築100年の古民家を活用したお食事処『有鄰庵』
岡山県産の和牛の専門店『有鄰庵 岡山希少和牛店』
岡山・倉敷のいいものをセレクトしたライフスタイルショップ『美観堂』
手しごとの品に触れる一日一組限定の宿『暮らしの宿 てまり』
これからの食とお菓子を創るお店『はれもけも』
倉敷初のイノベーティブ・フュージョンレストラン『然味-sami-』
果物王国・岡山の歴史と魅力を伝える『岡山くだものミュージアム』
人材コンサルティング事業
新商品の企画、新規事業の創出などのデザイン・クリエイティブ事業
- 住所
-
〒710-0054
岡山県倉敷市本町2-15
- 営業時間
-
平日 10:00～18:00
※各店舗により異なります
- ホームページ
- https://ko-un.jp/
