池や堀、また汚水を浄化する技術、商品を持ち現場経験を持つ能力
景観や農業等の用水を確保する池や堀を、カキ殻に含まれる成分をボール状に加工して水中に吊るすだけで浄化が可能な商品を開発。多くの実績を持つ。安くて、維持管理費が不要。約5年間効果を発揮する商品である。
汚水処理に50年携わってきた経験と、技術士の知見を生かす水のコンサルタント
堀や池の水質浄化を導く技術、商品をもつ水の浄化のプロ
資格
技術士（衛生工学・上下水道部門）
事業者情報
- 氏名
- 楠敏明（くすとしあき）
- 職種
水のコンサルタント
- 会社名
- 有限会社アクアテクノス
- 事業内容
- 診断業務：汚水・廃水処理施設の診断業務
販売業務：池や堀を浄化する商品「アクアボール」の製造・販売
販売業務：汚水の活性汚泥処理法での余剰汚泥の発生量を従来の3分の1以下にする汚泥減量化剤「スーパースラッジ」の製造、販売
- 住所
〒701-0101
岡山県倉敷市日畑825
- 営業時間
- ホームページ
- http://www.aquatechnos.net/
