楠敏明

楠敏明

水のコンサルタント

楠敏明プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
山陽新聞社
楠敏明
楠敏明

水のコンサルタント

有限会社アクアテクノス

楠敏明プロは山陽新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ岡山の登録専門家です

池や堀、また汚水を浄化する技術、商品を持ち現場経験を持つ能力

景観や農業等の用水を確保する池や堀を、カキ殻に含まれる成分をボール状に加工して水中に吊るすだけで浄化が可能な商品を開発。多くの実績を持つ。安くて、維持管理費が不要。約5年間効果を発揮する商品である。

汚水処理に50年携わってきた経験と、技術士の知見を生かす水のコンサルタント

堀や池の水質浄化を導く技術、商品をもつ水の浄化のプロ

技術士（衛生工学・上下水道部門）

楠敏明（くすとしあき）
水のコンサルタント
有限会社アクアテクノス
診断業務：汚水・廃水処理施設の診断業務
販売業務：池や堀を浄化する商品「アクアボール」の製造・販売
販売業務：汚水の活性汚泥処理法での余剰汚泥の発生量を従来の3分の1以下にする汚泥減量化剤「スーパースラッジ」の製造、販売
〒701-0101
岡山県倉敷市日畑825
http://www.aquatechnos.net/

