行政書士 ／ 江島皓榮プロの一番の強み

フットワークの軽さと課題解決能力が強み

各種許認可申請など、大小さまざまな案件に対応。フットワークの軽さで課題や困り事に向き合い、中小企業や個人事業主に寄り添います。補助金や経営支援制度の紹介や、車庫証明、相続など個人向けのサービスも対応。