各種許認可申請や補助金活用で中小企業の経営者を支えるプロ
府内中央行政書士事務所
プロフィール
行政書士 ／ 江島皓榮プロの一番の強み
フットワークの軽さと課題解決能力が強み
各種許認可申請など、大小さまざまな案件に対応。フットワークの軽さで課題や困り事に向き合い、中小企業や個人事業主に寄り添います。補助金や経営支援制度の紹介や、車庫証明、相続など個人向けのサービスも対応。
DATA
- 氏名
- 江島皓榮（えしまてるしげ）
- 事務所名
- 府内中央行政書士事務所
- 事業内容
-
各種許認可申請
補助金申請、遺言書作成支援、相続手続き、契約書など書類作成支援
企業法務
- 職種
- 行政書士
- 資格
-
行政書士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
マンション管理士
遺言書作成指導士
- 住所
-
〒870-0035
大分県 大分市中央町2丁目5番20号 いづみやビル303
- 電話
-
097-589-5031
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜、日曜
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府内中央行政書士事務所
担当江島皓榮（えしまてるしげ）