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髙橋郁

「誠実な対応」にこだわる骨董品・美術品のプロ

髙橋郁（たかはしかおる） ／ 美術商・古物商

有限会社大徳美術

お電話での
お問い合わせ
0977-75-8839

プロフィール

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美術商・古物商 ／ 髙橋郁プロの一番の強み

美術業界歴約50年の確かな知識と誠実な対応

大分県別府市で、掛軸や屏風、刀剣などの骨董品・美術品の買取と販売を行う有限会社大徳美術を経営。美術業界歴約50年の確かな知識と誠実な対応で、地域の骨董品や美術品愛好家からの信頼を集める。

DATA

氏名
髙橋郁（たかはしかおる）
会社名
有限会社大徳美術
事業内容
・骨董品・美術品の買取
・古美術収集のサポート
・刀剣の研磨、掛軸・書画の修復

（取扱品）
鎧・甲冑、刀剣、書画、絵画、掛軸、工芸品、茶道具、美術品、古道具、古本、古書、アンティーク、日本画、洋画、版画、美術工芸品、陶磁器、ガラス、油絵、木彫、古人形、蒔絵、武具、火縄銃・刀装具、和家具、洋家具、楽器、雑貨、時計・貴金属、古銭、古布、着物など
職種
美術商・古物商
資格
古物商許可証
住所
〒874-0919
大分県 別府市石垣東7丁目1-22
電話
0977-75-8839
FAXの場合は、0977-75-8586までお願いします
営業時間
8：00～21：00
定休日
不定休
ホームページ
https://daitoku-art.com/
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FAXの場合は、0977-75-8586までお願いします

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髙橋郁

有限会社大徳美術

担当髙橋郁（たかはしかおる）

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