「誠実な対応」にこだわる骨董品・美術品のプロ
有限会社大徳美術
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プロフィール
美術商・古物商 ／ 髙橋郁プロの一番の強み
美術業界歴約50年の確かな知識と誠実な対応
大分県別府市で、掛軸や屏風、刀剣などの骨董品・美術品の買取と販売を行う有限会社大徳美術を経営。美術業界歴約50年の確かな知識と誠実な対応で、地域の骨董品や美術品愛好家からの信頼を集める。
DATA
- 氏名
- 髙橋郁（たかはしかおる）
- 会社名
- 有限会社大徳美術
- 事業内容
-
・骨董品・美術品の買取
・古美術収集のサポート
・刀剣の研磨、掛軸・書画の修復
（取扱品）
鎧・甲冑、刀剣、書画、絵画、掛軸、工芸品、茶道具、美術品、古道具、古本、古書、アンティーク、日本画、洋画、版画、美術工芸品、陶磁器、ガラス、油絵、木彫、古人形、蒔絵、武具、火縄銃・刀装具、和家具、洋家具、楽器、雑貨、時計・貴金属、古銭、古布、着物など
- 職種
- 美術商・古物商
- 資格
- 古物商許可証
- 住所
-
〒874-0919
大分県 別府市石垣東7丁目1-22
- 電話
-
0977-75-8839
FAXの場合は、0977-75-8586までお願いします
- 営業時間
- 8：00～21：00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://daitoku-art.com/
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有限会社大徳美術
担当髙橋郁（たかはしかおる）