地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

岩田あずさプロ

岩田あずさ

不登校専門のパーソナル学習コーチ、採用コンサルタント

岩田あずさプロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
長崎文化放送
岩田あずさプロ
専門家

Mybestpro Members

岩田あずさ

不登校専門のパーソナル学習コーチ、採用コンサルタント

合同会社タラレバ

岩田あずさプロは長崎文化放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ長崎の登録専門家です

元教員×民間教育出身。教育のエキスパートがつくる不登校支援

「学習・生活・モチベーションケア・家庭」を包括的に伴走支援し、基礎学力の定着・高校受験に特化した『成果コミット型×オールインクルーシブ型』の不登校専門オンラインスクール

マイベストプロ・インタビュー

教育支援と人材支援を通して描く、誰もが自分らしく生きられる社会

不登校支援で教育と地方に新しいスタンダードをつくるプロ

マイベストプロ長崎による取材記事

事業者情報

氏名
岩田あずさ（いわたあずさ）
職種
不登校専門のパーソナル学習コーチ、採用コンサルタント
不登校専門のパーソナル学習コーチ、採用コンサルタント
会社名
合同会社タラレバ
事業内容
・教育支援事業（オンライン不登校支援サービス『PreNeé』の運営）
・地方企業、介護・福祉業界に特化した採用アウトソーシング事業
・ダイバーシティ雇用推進事業
住所
〒850-0952
長崎県長崎市戸町
地図を見る
営業時間
平日10:00～18:00
ホームページ
https://www.talaleva-ngs.com/

プロのインタビューを読む

不登校支援で教育と地方に新しいスタンダードをつくるプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ長崎
  3. 長崎の出産・子育て・教育
  4. 長崎の出産・子育て・教育その他
  5. 岩田あずさ

岩田あずさプロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼