元教員×民間教育出身。教育のエキスパートがつくる不登校支援
「学習・生活・モチベーションケア・家庭」を包括的に伴走支援し、基礎学力の定着・高校受験に特化した『成果コミット型×オールインクルーシブ型』の不登校専門オンラインスクール
マイベストプロ・インタビュー
教育支援と人材支援を通して描く、誰もが自分らしく生きられる社会
不登校支援で教育と地方に新しいスタンダードをつくるプロ
マイベストプロ長崎による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 岩田あずさ（いわたあずさ）
- 職種
-
不登校専門のパーソナル学習コーチ、採用コンサルタント
- 会社名
- 合同会社タラレバ
- 事業内容
- ・教育支援事業（オンライン不登校支援サービス『PreNeé』の運営）
・地方企業、介護・福祉業界に特化した採用アウトソーシング事業
・ダイバーシティ雇用推進事業
- 住所
-
〒850-0952
長崎県長崎市戸町
- 営業時間
- 平日10:00～18:00
- ホームページ
- https://www.talaleva-ngs.com/
