大村市で学べる「整体師養成講座」。自分らしい働き方を応援
大村インター近くのサロンで、整体やダイエットを通して、さまざまな女性の体の悩みに応えています。「整体師養成講座」では、開業や副業など、年齢や環境にとらわれず自分らしい働き方をかなえる力を引き出します。
整体師養成講座
ソフトな手技と整体師養成で女性の人生を応援するプロ
資格
創健療術師会整体療術師1級
日本ダイエットカウンセリング協会認定カウンセラー
事業者情報
- 氏名
- 清成里美（きよなりさとみ）
- 職種
-
整体師
整体師
- 会社名
- Private Room
- 事業内容
- 整体
ダイエット
整体師養成講座
- 住所
-
〒856-0026
長崎県大村市池田1-35-4
- 営業時間
- 10:00～18:00（不定休）
- ホームページ
- https://private-room-omura.jp/
