マイベストプロ長崎
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ長崎
  3. 長崎の住宅・建物
  4. 長崎のリフォーム・内装工事
  5. 田上学
田上学

電気工事や建物リフォームを手掛けるプロ

田上学（たがみまなぶ） ／ 電気設備施工販売

長崎総建

お電話での
お問い合わせ
0957-47-8619

プロフィール

田上学プロの写真

電気設備施工販売 ／ 田上学プロの一番の強み

家の外から中まで電気設備や建物の相談事に応えます

電気設備に関する現場を数多く経験。顧客との交渉から現場監督業などを経て関係業者からの信頼も厚いのが特徴。建築に関する豊富な知識を生かし、地域の人たちの家に関するさまざまな困り事に対応しています。

DATA

氏名
田上学（たがみまなぶ）
会社名
長崎総建
事業内容
電気設備施工販売
資格
登録電気工事事業者
第二種電気工事士
PV施工技術者
住所
〒854-0031
長崎県 諫早市小野島町2133
電話
0957-47-8619
営業時間
9:00-20：00
ホームページ
https://nagasakisouken.com/
Share

田上学プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ0957-47-8619

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

田上学

長崎総建

担当田上学（たがみまなぶ）

地図・アクセス

田上学プロのコンテンツ