電気工事や建物リフォームを手掛けるプロ
長崎総建
- お電話での
お問い合わせ
- 0957-47-8619
プロフィール
電気設備施工販売 ／ 田上学プロの一番の強み
家の外から中まで電気設備や建物の相談事に応えます
電気設備に関する現場を数多く経験。顧客との交渉から現場監督業などを経て関係業者からの信頼も厚いのが特徴。建築に関する豊富な知識を生かし、地域の人たちの家に関するさまざまな困り事に対応しています。
DATA
- 氏名
- 田上学（たがみまなぶ）
- 会社名
- 長崎総建
- 事業内容
- 電気設備施工販売
- 資格
-
登録電気工事事業者
第二種電気工事士
PV施工技術者
- 住所
-
〒854-0031
長崎県 諫早市小野島町2133
- 電話
-
0957-47-8619
- 営業時間
- 9:00-20：00
- ホームページ
- https://nagasakisouken.com/
田上学プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
長崎総建
担当田上学（たがみまなぶ）