福田健誠プロ

福田健誠

自立相談支援事業

福田健誠

自立相談支援事業

一般社団法人LINKS PROJECT

福田健誠プロは長崎文化放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ長崎の登録専門家です

警察や行政と連携し社会復帰を目指す人の衣食住と就労を支援

社会復帰を目指す人に住居や就労の機会を提供。生活困窮者の就労訓練事業の認可を受け、行政や警察と連携しながら、DV被害者や住まいを失った人も受け入れる。職員の心理ケアにも取り組み、持続可能な支援を目指す

生きづらさを抱える人に居場所と就労機会を提供。自信回復まで温かく寄り添う

生きづらさを感じる人の住まい・仕事・自信回復を支えるプロ

マイベストプロ長崎による取材記事

事業者情報

氏名
福田健誠（ふくだかつあき）
職種
自立相談支援事業
自立相談支援事業
会社名
一般社団法人LINKS PROJECT
事業内容
生活困窮者就労訓練事業
就労継続支援B型事業
就労移行支援
指定障害児相談支援
指定特定相談支援
居住支援
住所
〒857-0822
長崎県佐世保市山祇町19-5
営業時間
月曜～金曜8:00～17:00・土曜8:00～12:00（年末年始を除く）
ホームページ
https://links-pro.jp/

生きづらさを感じる人の住まい・仕事・自信回復を支えるプロ

