警察や行政と連携し社会復帰を目指す人の衣食住と就労を支援
社会復帰を目指す人に住居や就労の機会を提供。生活困窮者の就労訓練事業の認可を受け、行政や警察と連携しながら、DV被害者や住まいを失った人も受け入れる。職員の心理ケアにも取り組み、持続可能な支援を目指す
生きづらさを抱える人に居場所と就労機会を提供。自信回復まで温かく寄り添う
生きづらさを感じる人の住まい・仕事・自信回復を支えるプロ
事業者情報
- 氏名
- 福田健誠（ふくだかつあき）
- 職種
-
自立相談支援事業
- 会社名
- 一般社団法人LINKS PROJECT
- 事業内容
- 生活困窮者就労訓練事業
就労継続支援B型事業
就労移行支援
指定障害児相談支援
指定特定相談支援
居住支援
- 住所
-
〒857-0822
長崎県佐世保市山祇町19-5
- 営業時間
- 月曜～金曜8:00～17:00・土曜8:00～12:00（年末年始を除く）
- ホームページ
- https://links-pro.jp/
