林田光洋プロ

林田光洋

塗装工事業

林田光洋プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

林田光洋プロ
林田光洋

塗装工事業

光洋

下地処理を丁寧に行い、塗装の持ちを高める施工体制

下地処理を丁寧に行い、塗装の持ちを高める施工体制

塗装前の洗浄やシーリングの撤去など下地処理に時間をかけ、塗装が長持ちするよう努めています。作業が見えにくい工程も写真と説明文で毎日報告し、経過を共有。住まいの状態に応じて無理のない提案を心がけています

マイベストプロ・インタビュー

妥協なく、中途半端な仕事をせず、生活の基盤となる大切な住まいを守ることがモットー

丁寧な下地処理で大切な住まいを守る塗装工事のプロ

マイベストプロ長崎による取材記事

資格

二級塗装技能士
有機溶剤作業主任者技能講習修了
職長・安全衛生責任者教育修了
第二種酸素欠乏危険作業主任者修了
一般建設業許可

事業者情報

氏名
林田光洋（はやしだみつひろ）
職種
塗装工事業
塗装工事業
会社名
光洋
事業内容
外壁塗装・屋根塗装
ベランダや屋上の防水工事
水回りリフォーム
住宅リフォーム　など
住所
〒856-0835
長崎県大村市久原1-88-2
営業時間
　
ホームページ
https://www.kouyou-1975.com/

丁寧な下地処理で大切な住まいを守る塗装工事のプロ

