下地処理を丁寧に行い、塗装の持ちを高める施工体制
塗装前の洗浄やシーリングの撤去など下地処理に時間をかけ、塗装が長持ちするよう努めています。作業が見えにくい工程も写真と説明文で毎日報告し、経過を共有。住まいの状態に応じて無理のない提案を心がけています
妥協なく、中途半端な仕事をせず、生活の基盤となる大切な住まいを守ることがモットー
丁寧な下地処理で大切な住まいを守る塗装工事のプロ
資格
二級塗装技能士
有機溶剤作業主任者技能講習修了
職長・安全衛生責任者教育修了
第二種酸素欠乏危険作業主任者修了
一般建設業許可
事業者情報
- 氏名
- 林田光洋（はやしだみつひろ）
- 職種
-
塗装工事業
- 会社名
- 光洋
- 事業内容
- 外壁塗装・屋根塗装
ベランダや屋上の防水工事
水回りリフォーム
住宅リフォーム など
- 住所
-
〒856-0835
長崎県大村市久原1-88-2
- 営業時間
-
- ホームページ
- https://www.kouyou-1975.com/
