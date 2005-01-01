培った技術と知識で施主を笑顔にする塗装のプロ
株式会社横井
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プロフィール
塗装職人 ／ 横井豊文プロの一番の強み
すべてのスキルを使ってニーズに応える徹底した顧客第一主義
「お客さまの理想を実現するには高い技能が必要」という考えのもと、塗装に関わる一級技能士、登録基幹技能者などの多数の資格を持つ職人が工程を監修。自社職人またはグループ会社が一貫して、柔軟かつ迅速に対応。
経歴
2005年 横井塗装として創業
2014年 株式会社横井として法人化
DATA
- 氏名
- 横井豊文（よこいとよふみ）
- 会社名
- 株式会社横井
- 事業内容
- 建物塗装、防水塗装、ベランダ屋上防水、外壁塗装、屋根塗装、橋梁塗装、防塵塗装、ウイルス対策コーティング、特殊塗装、雨漏り診断、ドローン調査
- 職種
- 塗装職人、防水職人、塗装指導員、防水指導員
- 資格
-
一級水施工技能士 （ウレタン系塗膜防水工事作業）
2級とび技能士
単一等級技能士 塗料調色（調色作業）
一級技能士 塗装（建築塗装作業）
一級技能士 塗装（鋼橋塗装作業）
一級技能士 防水施工（シーリング防水工事作業）
一級技能士 樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）
建設キャリアアップシステム
一般社団法人日本塗装工業会インスペクター証
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
登録建設塗装基幹技能者
建設物石綿含有建材調査講習修了
高所作業車運転技能講習修了
有機溶剤作業主任者講習修了
職長・安全衛生責任者教育修了
雇用管理士
フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育修了
労働安全衛生法による技能講習修了
アステックペイント認定研修会修了
石綿作業主任者技能講習修了
一般建設業許可 長野県知事 許可（般-3）第24719号 防水工事業
エスケー化研 工事管理者登録
第二種酸素欠乏危険作業特別教育修了
職業訓練指導員免許
- 住所
-
〒395-0011
長野県 飯田市大門町3862-6
- 電話
-
0265-48-0265
- 営業時間
- 8：00～17：00（お問い合わせは24時間受付）
- 定休日
- 正月
- ホームページ
- http://www.yokoi-tosou.com/
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担当横井豊文（よこいとよふみ）