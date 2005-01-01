塗装職人 ／ 横井豊文プロの一番の強み

すべてのスキルを使ってニーズに応える徹底した顧客第一主義

「お客さまの理想を実現するには高い技能が必要」という考えのもと、塗装に関わる一級技能士、登録基幹技能者などの多数の資格を持つ職人が工程を監修。自社職人またはグループ会社が一貫して、柔軟かつ迅速に対応。