澤尾昌広プロ

澤尾昌広

ブロック塀診断士

澤尾昌広プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
信濃毎日新聞
澤尾昌広

ブロック塀診断士

株式会社澤尾工業

澤尾昌広プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ信州の登録専門家です

庭廻りの点検から提案・施工まで一貫して対応

ブロック塀診断士として点検し、問題がある場合は解体や改修まで一貫した提案をさせていただいており災害対策につなげます。土木や外構・エクステリア工事で培ってきた経験及び技術力で丁寧な施工を心掛けます

マイベストプロ・インタビュー

危険なブロック塀を診断し、安心安全な街づくりに貢献

ブロック塀の点検・改修で地域の安全を支えるプロ

マイベストプロ信州による取材記事

資格

一般建設業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
エクステリアコーディネーター1級
建築コンクリートブロック工事士
ブロック塀診断士
2級土木施工管理技士
増改築相談員（住宅リフォームエキスパート)
登録エクステリア基幹技能者

事業者情報

氏名
澤尾昌広（さわおまさひろ）
職種
ブロック塀診断士
ブロック塀診断士
会社名
株式会社澤尾工業
事業内容
土木工事・エクステリア・外構工事・ブロック塀診断
住所
〒385-0021
長野県佐久市長土呂567-2
営業時間
8:00～17:00
ホームページ
https://sawao-kogyo.co.jp/

ブロック塀の点検・改修で地域の安全を支えるプロ

