お家まわりのリフォーム屋さん

安江茂樹プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ信州の登録専門家です

美観、機能性、耐久性を備えたエクステリア

祖父の代から公共事業で培った技術力を基に、凍結など長野の気候に適した耐久性と機能性を兼ね備えたエクステリアを提案。美観と実用性の両立で、長く快適に暮らせる外構を実現します

マイベストプロ・インタビュー

公共工事の経験に基づく堅実で調和の取れたエクステリア。いつまでも美しく、家族が集う屋外空間を

家族が集い、季節の移ろいを伝える庭づくりのプロ

マイベストプロ信州による取材記事

資格

1級造園施工管理技士
1級土木施工管理技士
一般建設業許可

事業者情報

氏名
安江茂樹（やすえしげき）
職種
外構・エクステリア工事業
会社名
お家まわりのリフォーム屋さん
事業内容
外構・エクステリア・駐車場・舗装・ガーデニング・フェンスなどお庭の新設、リフォーム工事の設計・施工
住所
〒394-0087
長野県岡谷市長地鎮1-1-10
営業時間
9：30～18：00
定休日
火曜および第2・4日曜
ホームページ
https://www.ouchimawari.co.jp/

家族が集い、季節の移ろいを伝える庭づくりのプロ

