地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

溝端勇二プロ

溝端勇二

結婚支援コーディネーター

溝端勇二プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
信濃毎日新聞
溝端勇二プロ
専門家

Mybestpro Members

溝端勇二

結婚支援コーディネーター

株式会社ファイン

溝端勇二プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ信州の登録専門家です

豊富な結婚支援実績と人生経験を生かした寄り添う支援

6,000人以上に出会いの機会を提供してきた実績を持ち、自らの経験をもとに人としての成長を後押し。飾らない言葉で一人一人に寄り添い、幸せな人生につながる出会いを支えています。

マイベストプロ・インタビュー

人生を豊かにする「心から響き合う人との出会い」を支える

人としての成長を支え幸せな出会いへ導く結婚支援のプロ

マイベストプロ信州による取材記事

事業者情報

氏名
溝端勇二（みぞばたゆうじ）
職種
結婚支援コーディネーター
結婚支援コーディネーター
会社名
株式会社ファイン
事業内容
ながの結婚支援センター運営
　結婚支援・仲介（会員）サービス「えんむす」
　イベント企画・開催
結婚支援事業コンサルティングサービス
　結婚相談所運営事業者向けコンサル
　行政向け結婚支援事業コンサルタント
　婚活コーディネーター養成講座
個人向けカウンセリング
住所
〒386-0002
長野県上田市住吉250-2
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://www.msc-nagano.jp/

プロのインタビューを読む

人としての成長を支え幸せな出会いへ導く結婚支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ信州
  3. 長野の冠婚葬祭
  4. 長野の結婚相談・お見合い
  5. 溝端勇二

溝端勇二プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼