豊富な結婚支援実績と人生経験を生かした寄り添う支援
6,000人以上に出会いの機会を提供してきた実績を持ち、自らの経験をもとに人としての成長を後押し。飾らない言葉で一人一人に寄り添い、幸せな人生につながる出会いを支えています。
マイベストプロ・インタビュー
人生を豊かにする「心から響き合う人との出会い」を支える
人としての成長を支え幸せな出会いへ導く結婚支援のプロ
マイベストプロ信州による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 溝端勇二（みぞばたゆうじ）
- 職種
-
結婚支援コーディネーター
結婚支援コーディネーター
- 会社名
- 株式会社ファイン
- 事業内容
- ながの結婚支援センター運営
結婚支援・仲介（会員）サービス「えんむす」
イベント企画・開催
結婚支援事業コンサルティングサービス
結婚相談所運営事業者向けコンサル
行政向け結婚支援事業コンサルタント
婚活コーディネーター養成講座
個人向けカウンセリング
- 住所
-
〒386-0002
長野県上田市住吉250-2
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://www.msc-nagano.jp/
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