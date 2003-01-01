地元の頼れるプロが集まる
杉山敦プロ

杉山敦

塾講師

マイベストプロ・
インタビュー
自分探しの旅をお手伝いする塾

杉山敦プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ信州の登録専門家です

35年の教員経験を生かした主体性重視の学習・進路支援

公立高校で35年にわたり理科教育に携わった元教員が運営。生徒の「なぜ分からないか」に寄り添い、自分で考え行動する主体性を育む指導を行っています。学習だけでなく、進路や生活面の不安にも丁寧に対応。

生徒が自らの力で道を切り開く主体性を育み、自信を持って人生を歩める学びの場を展開

生徒に寄り添い、主体性を育む学習と進路支援のプロ

資格

高等学校教諭二級普通免許　理科
中学校教諭一級普通免許　理科

事業者情報

氏名
杉山敦（すぎやまあつし）
職種
塾講師
塾講師
会社名
自分探しの旅をお手伝いする塾
事業内容
学習サポート
学校生活全般でのやりづらさや不安の相談
進路活動全般指導（小論文、面接、志望理由書）
実験教室・ジオパーク体験ツアー
絵本の販売
住所
〒396-0211
長野県伊那市高遠町西高遠1687-1
営業時間
10:00～22:00
定休日
不定休
ホームページ
https://jibunsagashi.jp/cram_school2/lp10/

