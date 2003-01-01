35年の教員経験を生かした主体性重視の学習・進路支援
公立高校で35年にわたり理科教育に携わった元教員が運営。生徒の「なぜ分からないか」に寄り添い、自分で考え行動する主体性を育む指導を行っています。学習だけでなく、進路や生活面の不安にも丁寧に対応。
マイベストプロ・インタビュー
生徒が自らの力で道を切り開く主体性を育み、自信を持って人生を歩める学びの場を展開
生徒に寄り添い、主体性を育む学習と進路支援のプロ
マイベストプロ信州による取材記事
資格
高等学校教諭二級普通免許 理科
中学校教諭一級普通免許 理科
事業者情報
- 氏名
- 杉山敦（すぎやまあつし）
- 職種
-
塾講師
塾講師
- 会社名
- 自分探しの旅をお手伝いする塾
- 事業内容
- 学習サポート
学校生活全般でのやりづらさや不安の相談
進路活動全般指導（小論文、面接、志望理由書）
実験教室・ジオパーク体験ツアー
絵本の販売
- 住所
-
〒396-0211
長野県伊那市高遠町西高遠1687-1
- 営業時間
- 10:00～22:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://jibunsagashi.jp/cram_school2/lp10/
プロのインタビューを読む
生徒に寄り添い、主体性を育む学習と進路支援のプロ