小規模事業者の海外展開を準備段階から伴走支援
小規模事業者や個人事業主の海外ビジネスを、スタート前の準備段階から実務まで伴走して支援。社内の海外営業担当の一員のような立場で、商談準備や交渉、貿易・契約実務まで実践的に支えます。
小規模事業者の海外展開を成功に導き、長野と世界をつなぐ
小規模事業者や個人事業主の海外ビジネスを支えるプロ
事業者情報
- 氏名
- 畠山菊花（はたけやまきくか）
- 職種
-
海外展開・取引支援
- 会社名
- エーワン
- 事業内容
- ・海外取引支援サービス事業
（海外展開の準備支援、商談支援、通訳・翻訳、貿易実務代行、外国人向け情報発信・受け入れ支援〔英文投稿アプリ「Tokoin」含む〕 など）
・輸入販売事業
パエリアスープ「El Paeller（エル・パエラー）」の輸入総代理店
- 住所
-
〒392-0015
長野県諏訪市
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://aone-global.com/
