畠山菊花プロ

畠山菊花

海外展開・取引支援

畠山菊花プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

小規模事業者の海外展開を準備段階から伴走支援

小規模事業者や個人事業主の海外ビジネスを、スタート前の準備段階から実務まで伴走して支援。社内の海外営業担当の一員のような立場で、商談準備や交渉、貿易・契約実務まで実践的に支えます。

小規模事業者の海外展開を成功に導き、長野と世界をつなぐ

小規模事業者や個人事業主の海外ビジネスを支えるプロ

事業者情報

氏名
畠山菊花（はたけやまきくか）
職種
海外展開・取引支援
海外展開・取引支援
会社名
エーワン
事業内容
・海外取引支援サービス事業
（海外展開の準備支援、商談支援、通訳・翻訳、貿易実務代行、外国人向け情報発信・受け入れ支援〔英文投稿アプリ「Tokoin」含む〕 など）
・輸入販売事業
　パエリアスープ「El Paeller（エル・パエラー）」の輸入総代理店
住所
〒392-0015
長野県諏訪市
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://aone-global.com/

