小規模事業者の海外展開を準備段階から伴走支援

小規模事業者や個人事業主の海外ビジネスを、スタート前の準備段階から実務まで伴走して支援。社内の海外営業担当の一員のような立場で、商談準備や交渉、貿易・契約実務まで実践的に支えます。