顧客に合わせた内外装・外溝を提案。塗料をメーカーと共同開発
顧客の要望などを踏まえ「住まいのお医者さん」として「新しいおうち時間」を提案。アフターフォローにも力を入れ、専門の担当者を抱える。問い合わせがあった際は迅速かつ丁寧に対応する。
マイベストプロ・インタビュー
“住まいのお医者さん”として地域に寄り添い、快適な暮らしをかなえるべく全力投球
「新しいおうち時間」を提案する住宅外回りのプロ
マイベストプロ信州による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 大谷公昭（おおたにきみあき）
- 職種
-
塗装工事業
塗装工事業【国土交通大臣許可（般-28）第26355号】
一般建築業【国土交通大臣許可（般-28）第26355号】
宅地建物取引業
和食レストラン
キッチンカー業
- 会社名
- 株式会社エース・リフォーム/一般社団法人グリーンリーフ/OHTANI,Inc.dba MUTSUMI Sushi/オオタニ工務店
- 事業内容
- 総合リフォーム
塗装全般
不動産事業
飲食業
- 住所
-
〒399-3105
長野県下伊那郡高森町牛牧56-1
米国91311 20957 Devonshire St Chatsworth CA USA
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://ace-reform.jp/
- その他
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