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塗装工事業

大谷公昭プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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大谷公昭

塗装工事業

株式会社エース・リフォーム/一般社団法人グリーンリーフ/OHTANI,Inc.dba MUTSUMI Sushi/オオタニ工務店

大谷公昭プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ信州の登録専門家です

顧客に合わせた内外装・外溝を提案。塗料をメーカーと共同開発

顧客の要望などを踏まえ「住まいのお医者さん」として「新しいおうち時間」を提案。アフターフォローにも力を入れ、専門の担当者を抱える。問い合わせがあった際は迅速かつ丁寧に対応する。

マイベストプロ・インタビュー

“住まいのお医者さん”として地域に寄り添い、快適な暮らしをかなえるべく全力投球

「新しいおうち時間」を提案する住宅外回りのプロ

マイベストプロ信州による取材記事

事業者情報

氏名
大谷公昭（おおたにきみあき）
職種
塗装工事業
塗装工事業【国土交通大臣許可（般-28）第26355号】
一般建築業【国土交通大臣許可（般-28）第26355号】
宅地建物取引業
和食レストラン
キッチンカー業
会社名
株式会社エース・リフォーム/一般社団法人グリーンリーフ/OHTANI,Inc.dba MUTSUMI Sushi/オオタニ工務店
事業内容
総合リフォーム
塗装全般
不動産事業
飲食業
住所
〒399-3105
長野県下伊那郡高森町牛牧56-1
米国91311 20957 Devonshire St Chatsworth CA USA
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営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://ace-reform.jp/
その他
http://mutsumisushi.com/
https://ohtaniconstruction.com/
https://www.tiktok.com/@japanesesword_master
https://www.instagram.com/mikazuki_japaneseswords/

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