不動産管理と終活のプロ
有限会社 村建地所
プロフィール
住宅・建物/不動産・土地 ／ 村上則夫プロの一番の強み
不動産を含めた財産についてベストな終活をアドバイス
終活カウンセラー上級インストラクター、家族信託コーディネーター、空き家管理士などの資格をもとに、分かりやすい情報発信につとめ、皆様の大切な財産を生かす終活を提案します。
DATA
- 氏名
- 村上則夫（むらかみのりお）
- 会社名
- 有限会社 村建地所
- 事業内容
-
・不動産売買仲介
・賃貸仲介
・宅地分譲
・不動産管理
・損害保険
- 資格
-
宅地建物取引士
CPM（米国公認不動産経営管理士）
賃貸不動産経営管理士
空き家管理士
損害保険募集人資格
終活カウンセラー上級インストラクター
相続診断士
交渉アナリスト1級 NPO法人日本交渉協会認定
家族信託コーディネーター
- 住所
-
〒989-1201
宮城県 柴田郡大河原町大谷字町向135-2
- 電話
-
0224-53-1130
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 年中無休
- ホームページ
- https://muraken.com/
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担当村上則夫（むらかみのりお）