＜企業向け＞

・中小企業、個人事業主向け税務会計顧問

・スタートアップ企業への創業サポート

・事業承継コンサルティング、M＆Aアドバイザリー

＜個人向け＞

・相続税申告

・相続税対策コンサルティング