スタートアップ支援、M＆A、個人の相続まで、幅広い支援実績
「顧客ファーストと適正価格」を徹底し、税務・会計を幅広くサポート。550件超の実績を誇る税務顧問では、スタートアップ支援に注力し、事業承継やM＆Aでも経験を発揮します。専門チームによる相続税申告も。
マイベストプロ・インタビュー
「顧客ファースト」でスタートアップの会計・税務を支え、成長を後押し
「顧客ファーストと適正価格」を貫く税務のプロ
マイベストプロ宮城による取材記事
資格
税理士
事業者情報
- 氏名
- 影山正雄（かげやままさお）
- 職種
-
税理士
税理士
- 会社名
- 株式会社影山タックスパートナーズ
- 事業内容
- ＜企業向け＞
・中小企業、個人事業主向け税務会計顧問
・スタートアップ企業への創業サポート
・事業承継コンサルティング、M＆Aアドバイザリー
＜個人向け＞
・相続税申告
・相続税対策コンサルティング
- 住所
-
〒981-0913
宮城県仙台市青葉区昭和町3-42-406号
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://k-taxpartners.co.jp/
プロのインタビューを読む
「顧客ファーストと適正価格」を貫く税務のプロ