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二階堂真悟プロ

二階堂真悟

イベント・映像プロデューサー

二階堂真悟プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

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二階堂真悟

イベント・映像プロデューサー

HEROES'LABO・シン

二階堂真悟プロは河北新報社が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮城の登録専門家です

ヒーローが戦う相手は“無知・無関心・無視”

全国の図書館で読み聞かせやヒーローショーを開き、子どもの読書習慣を定着させつつ人や社会への興味をかき立てる。映像プロデューサーとしても活動し、企業や店舗のマーケティング支援の他、地域貢献にも尽力する。

マイベストプロ・インタビュー

夢を追い子どもや若者に未来を示すヒーロー。戦う相手は“無知・無関心・無視”

子どもや若者に未来を示す、イベント・映像プロデュースのプロ

マイベストプロ宮城による取材記事

事業者情報

氏名
二階堂真悟（にかいどうしんご）
職種
イベント・映像プロデューサー
イベント・映像プロデューサー
会社名
HEROES'LABO・シン
事業内容
自治体・商工会・商工会議所・起業支援やまちづくり団体向けの各種研修
オリジナルヒーローのプロデュース
経営者・経営幹部向け講演会・研修
意見交換をしながら本を読み解くリードフォーアクション研修
ストーリーの創作を通じ課題を顕在化させるフューチャーマッピング（未来可視化）研修
図書館の利用者数・貸出数を増やすイベント
ヒーローベルトづくりワークショップ
住所
〒989-5502
宮城県栗原市若柳川南道伝前186-2
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.heroes-labo.com/

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