ヒーローが戦う相手は“無知・無関心・無視”
全国の図書館で読み聞かせやヒーローショーを開き、子どもの読書習慣を定着させつつ人や社会への興味をかき立てる。映像プロデューサーとしても活動し、企業や店舗のマーケティング支援の他、地域貢献にも尽力する。
マイベストプロ・インタビュー
夢を追い子どもや若者に未来を示すヒーロー。戦う相手は“無知・無関心・無視”
子どもや若者に未来を示す、イベント・映像プロデュースのプロ
マイベストプロ宮城による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 二階堂真悟（にかいどうしんご）
- 職種
-
イベント・映像プロデューサー
イベント・映像プロデューサー
- 会社名
- HEROES'LABO・シン
- 事業内容
- 自治体・商工会・商工会議所・起業支援やまちづくり団体向けの各種研修
オリジナルヒーローのプロデュース
経営者・経営幹部向け講演会・研修
意見交換をしながら本を読み解くリードフォーアクション研修
ストーリーの創作を通じ課題を顕在化させるフューチャーマッピング（未来可視化）研修
図書館の利用者数・貸出数を増やすイベント
ヒーローベルトづくりワークショップ
- 住所
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〒989-5502
宮城県栗原市若柳川南道伝前186-2
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.heroes-labo.com/
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