自治体・商工会・商工会議所・起業支援やまちづくり団体向けの各種研修

オリジナルヒーローのプロデュース

経営者・経営幹部向け講演会・研修

意見交換をしながら本を読み解くリードフォーアクション研修

ストーリーの創作を通じ課題を顕在化させるフューチャーマッピング（未来可視化）研修

図書館の利用者数・貸出数を増やすイベント

ヒーローベルトづくりワークショップ