20年以上のクライミング経験を生かしたオリジナルウォール作成
クライミングウォールの作成・レンタル、クライミングスクール運営、ルートセットなどのサービスをとおして、クライミングの楽しさを提案。幅広いニーズに合わせた、遊び心のあるオリジナルウォールを作成します
室内レッスンや自然を体感できる岩登りを通じて、クライミングの楽しさや魅力を発信
クライミングをライフワークとして提案するウォール作成のプロ
事業者情報
- 氏名
- 佐藤優哉（さとうゆうや）
- 職種
-
クライミングウォール作成・レンタル
クライミングウォール作成・レンタル
- 会社名
- IWANOKO
- 事業内容
- ・クライミングウォール作成
・クライミングウォールレンタル
・クライミングスクール運営
・ルートセット
- 住所
-
〒981-3108
宮城県仙台市泉区松陵4-15-1
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://www.iwanoko.com/
