佐藤優哉プロ

佐藤優哉

クライミングウォール作成・レンタル

佐藤優哉

クライミングウォール作成・レンタル

IWANOKO

佐藤優哉プロは河北新報社が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮城の登録専門家です

20年以上のクライミング経験を生かしたオリジナルウォール作成

クライミングウォールの作成・レンタル、クライミングスクール運営、ルートセットなどのサービスをとおして、クライミングの楽しさを提案。幅広いニーズに合わせた、遊び心のあるオリジナルウォールを作成します

室内レッスンや自然を体感できる岩登りを通じて、クライミングの楽しさや魅力を発信

クライミングをライフワークとして提案するウォール作成のプロ

マイベストプロ宮城による取材記事

事業者情報

氏名
佐藤優哉（さとうゆうや）
職種
クライミングウォール作成・レンタル
クライミングウォール作成・レンタル
会社名
IWANOKO
事業内容
・クライミングウォール作成
・クライミングウォールレンタル
・クライミングスクール運営
・ルートセット
住所
〒981-3108
宮城県仙台市泉区松陵4-15-1
営業時間
9:00～18:00
ホームページ
https://www.iwanoko.com/

クライミングをライフワークとして提案するウォール作成のプロ

