YESと信頼を大切にする電気工事のプロ
株式会社 YES（ワイ イー エス）
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プロフィール
電気工事業 ／ 矢田昌也プロの一番の強み
工場系の電気工事・メンテナンス実績多数！東海3県、対応可能
工場系の電気設備の施工・メンテナスとPLC制御盤の設計・製作に注力しています。見えない電気の安全・安心を守るとともに、生産拡大やコスト削減などの課題解決の力にもなります。茨城県の案件も承ります。
経歴
15年間、電気工事会社で現場管理として経験を積む。
2013年6月、独立。株式会社 YESを設立。
2017年11月、建設業許可（電気工事業）取得。
2019年4月、三重事務所移転、茨城事務所開設。
DATA
- 氏名
- 矢田昌也（やだまさや）
- 会社名
- 株式会社 YES（ワイ イー エス）
- 事業内容
-
■施工部門
主に工場を中心とした電気設備を施工、メンテナンス
■設計部門
制御盤の設計・製作（PLC、ハード）、電気技術計算・検討、工事設計、電気設備設計図及び施工図のCAD図面作成、図面のCAD化など
- 専門分野
-
●施行部門
高圧受変電設備
幹線設備
電灯・コンセント設置
各種弱電設備
計装設備
防爆電気設備
● 設計部門
制御盤の設計・製作（PLC、ハード）
- 職種
- 電気工事業
- 資格
-
◆建設業許可
電気工事業 三重県知事許可 （般-29）第23132号
- 住所
-
〒510-0236
三重県 鈴鹿市中江島町29-18-101号
- 電話
-
059-387-7819
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- ホームページ
- https://y-e-s-inc.com/
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