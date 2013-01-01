プロフィール

経歴

15年間、電気工事会社で現場管理として経験を積む。

2013年6月、独立。株式会社 YESを設立。

2017年11月、建設業許可（電気工事業）取得。

2019年4月、三重事務所移転、茨城事務所開設。

