池田和人プロの一番の強み

化学工学の技術士が技術と経営そして人を育てる

総合技術監理部門と化学部門の技術士である池田和人が技術経営を改善し社員の皆様方を育てます。描く理想像は、『仕事が終わった時、人が育っている』という一石二鳥です。