技術士の知見を生かし技術・経営・人を育てるプロ
池田和人技術士事務所
プロフィール
池田和人プロの一番の強み
化学工学の技術士が技術と経営そして人を育てる
総合技術監理部門と化学部門の技術士である池田和人が技術経営を改善し社員の皆様方を育てます。描く理想像は、『仕事が終わった時、人が育っている』という一石二鳥です。
経歴
【現在の役職】
池田和人技術士事務所 代表
三重大学 工学部 非常勤講師
大阪公立大学 工学部 非常勤講師
一般社団法人化学物質管理士協会 理事
公益社団法人日本技術士会
中部本部 副本部長（三重県支部長・研修委員長）
化学部会 副部会長（中部本部 化学・金属・繊維部会 部会長）
大阪公立大学 百舌鳥化工会 会長
DATA
- 氏名
- 池田和人（いけだかずと）
- 会社名
- 池田和人技術士事務所
- 事業内容
-
[1] 技術経営全般（技術顧問・技術経営コンサルタント）
[2] プロジェクトマネジメント、フィージビリティスタディ、投資採算評価
[3] プラント設計と生産技術、生産性向上とコストダウン
[4] 技術ライセンス（技術やノウハウの譲渡・輸出）
[5] リスク管理と危機管理、リスクアセスメント（HAZOP/FMEA/FTA/ETA/LOPA）
[6] BCP（Business Continuity Planning）、BCM（Business Continuity Management）
[7] 品質改善、環境改善、その他技術（化学装置／環境装置／省エネルギー）
[8] 人材育成、技術者育成、若手育成
- 職種
- 技術士（総合技術監理部門・化学部門）
- 資格
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技術士（総合技術監理部門・化学部門）
エネルギー管理士
公害防止管理者（大気Ⅰ種）
高圧ガス保安管理者（甲種化学）
高圧ガス保安管理者（甲種機械）
危険物取扱主任者（甲種）
化学工学技士
- 住所
-
〒510-0086
三重県 四日市市諏訪栄町4-10 アピカビル3F MG-YOKKAICHI 内
- 営業時間
- お問い合わせください