寺島浩幸プロ

寺島浩幸

行政書士

寺島浩幸プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
寺島浩幸プロ
寺島浩幸

行政書士

行政書士てらしま法務事務所

寺島浩幸プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ熊本の登録専門家です

市役所勤務の経験を生かし行政相談を支援

市役所勤務の経験を生かし、生活保護や様々の申請手続に関する疑問が生じた際に、状況整理や相談の進め方を助言。市議会議員としての経験も踏まえ、市民の声を適切に行政へ伝える支援を行っています。

市職員や市議の経験と法知識で不服審査をサポート

元市役所職員の行政書士として行政相談に向き合うプロ

資格

特定行政書士

事業者情報

氏名
寺島浩幸（てらしまひろゆき）
職種
行政書士
行政書士
会社名
行政書士てらしま法務事務所
事業内容
遺言・相続のサポート
契約書の作成・リーガルチェック
刑事告訴・告発
交通事故の自賠責保険請求の相談
行政機関への不服申し立て　などの各種行政手続
住所
〒861-4161
熊本県熊本市南区富合町小岩瀬278-1　リヴィエールⅡ202号
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://terashimajimusyo.wixsite.com/portal

元市役所職員の行政書士として行政相談に向き合うプロ

