市役所勤務の経験を生かし行政相談を支援
市役所勤務の経験を生かし、生活保護や様々の申請手続に関する疑問が生じた際に、状況整理や相談の進め方を助言。市議会議員としての経験も踏まえ、市民の声を適切に行政へ伝える支援を行っています。
市職員や市議の経験と法知識で不服審査をサポート
元市役所職員の行政書士として行政相談に向き合うプロ
資格
特定行政書士
事業者情報
- 氏名
- 寺島浩幸（てらしまひろゆき）
- 職種
-
行政書士
- 会社名
- 行政書士てらしま法務事務所
- 事業内容
- 遺言・相続のサポート
契約書の作成・リーガルチェック
刑事告訴・告発
交通事故の自賠責保険請求の相談
行政機関への不服申し立て などの各種行政手続
- 住所
-
〒861-4161
熊本県熊本市南区富合町小岩瀬278-1 リヴィエールⅡ202号
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://terashimajimusyo.wixsite.com/portal
