物件の不具合や法規上の問題を事前に見抜く、豊富な経験と知識
中古住宅の買取再販業に約20年従事した知見を生かし、目に見えない部分の不具合や将来のリスクを的確に指摘することで、購入後のトラブルを防ぐことができます。また、リフォームのアドバイスもいたします。
ホームインスペクションで目に見えない劣化や不具合を洗い出し、売主と買主双方の不安を取り除く
住宅の不具合やリスクを診断し、中古住宅の売買を円滑にするプロ
資格
宅地建物取引士
日本ホームインスペクターズ協会 公認ホームインスペクター
熊本市空き家相談員
防災士
事業者情報
- 氏名
- 澤田亮（さわだりょう）
- 職種
-
中古住宅の売買、ホームインスペクション（住宅診断）、不動産売買の重要事項説明書作成代行
- 会社名
- 株式会社熊本有恒社 さわだ不動産事ム所
- 事業内容
- 宅地建物取引業、ホームインスペクション（住宅診断）
- 住所
-
〒860-0073
熊本県熊本市西区島崎2-14-29
- 営業時間
- 9：00～17：00
- ホームページ
- http://sawada-office.jp/
