少人数制リトミック教室で子どもと保護者と絆を育み成長を見守る
少人数制で子ども間、保護者間にも絆が育まれやすく、子どもの成長をみんなで喜び合えるリトミック教室です。保護者の気持ちに寄り添いながら、リトミックを通じて音楽を楽しく学ぶお手伝いをします。
マイベストプロ・インタビュー
リトミックを通じて絆を深め、豊かな人間力を育み、子どもの成長をサポート
リトミックを通じて子どもに音楽のたねをまくプロ
マイベストプロ熊本による取材記事
経歴
リトミック研究センター 指導資格ディプロマB取得
〃 ベビーのためのリトミック指導資格取得
〃 幼稚園保育園のためのリトミック指導資格1級取得
リズムの森 リトミック専攻コース都城教室全課程修了
日本ジャック・ダルクローズ協会会員
ピティナ指導会員
事業者情報
- 氏名
- 草本昌子（くさもとしょうこ）
- 職種
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リトミック講師
リトミック講師、ピアノ講師
- 会社名
- おんがく♪たねまき
- 事業内容
- リトミック教室、ピアノ教室
- 住所
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〒861-5512
熊本県熊本市北区梶尾町
- 営業時間
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リトミック教室（合志市ユーパレス弁天内）レッスン時間
ベビー 月曜日11：00～
STEP1 月曜日10：10～
STEP2 火曜日10：30～、金曜日14：40～
STEP3 金曜日15：40～
STEP4 金曜日16：40～
STEP5 金曜日17：40～
- ホームページ
- https://www.ontane.net/
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