合同会社MOYAI

豊富な渡航経験と旅行会社勤務経験で阿蘇の発展に貢献

海外渡航経験60回以上、大手旅行会社で16年勤め上げた知見を生かし、旅行業務を幅広く対応。生まれ育った阿蘇でUターン起業するほど地元を愛し、自然と共生しながら魅力を発信していくことに心血を注ぐ。

阿蘇の自然や、先人から続く里山の営みを分かち合う旅づくりで、地域と観光客を結ぶ架け橋に

旅行業界と阿蘇を知り尽くした旅のプロ

マイベストプロ熊本による取材記事

資格

MBA（経営学修士）
国内旅程管理研修修了
総合旅行業務取扱管理者（旧：一般旅行業務取扱主任者）

事業者情報

氏名
青木千愛（あおきちえ）
職種
総合旅行業務取扱管理者
総合旅行業務取扱管理者
会社名
合同会社MOYAI
事業内容
ツアー企画・販売・卸売
ランドオペレーター業務
旅行相談業務
旅行関連事業者・アクティビティー事業者向け相談
住所
〒869-2225
熊本県阿蘇市黒川1442-5
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://moyai-moyai.com/

旅行業界と阿蘇を知り尽くした旅のプロ

