30年以上の経験とCADソフトを駆使して顧客の要望を形にする
30年以上の経験を基に顧客の要望をじっくりと聞き出す。設計段階では外構専用のCADソフトを活用し、リアルな質感や陰影を再現したイメージ図を提示する。最短1週間で見積書の提出が可能。
マイベストプロ・インタビュー
ナチュラル、シンプルモダン、リゾート風など、多彩な庭づくりで豊かな暮らしを提案
30年以上の経験を持つ外構工事・庭づくりのプロ
マイベストプロ熊本による取材記事
資格
一般建設業許可
エクステリアプランナー
ブロック塀診断士
事業者情報
- 氏名
- 四宮健一（しのみやけんいち）
- 職種
-
エクステリア設計・施工
エクステリア設計・施工
- 会社名
- 株式会社ガーディナージャパン
- 事業内容
- エクステリア全般の設計・施工
エクステリアリフォームの設計・施工
植栽工事
公共工事（とび・土工、造園、土木）
- 住所
-
〒861-8039
熊本県熊本市東区長嶺南8丁目11番6号
- 営業時間
- 8:30～17:00
- ホームページ
- https://gardener-japan.com/
プロのインタビューを読む
30年以上の経験を持つ外構工事・庭づくりのプロ