30年以上の経験とCADソフトを駆使して顧客の要望を形にする

30年以上の経験を基に顧客の要望をじっくりと聞き出す。設計段階では外構専用のCADソフトを活用し、リアルな質感や陰影を再現したイメージ図を提示する。最短1週間で見積書の提出が可能。

ナチュラル、シンプルモダン、リゾート風など、多彩な庭づくりで豊かな暮らしを提案

30年以上の経験を持つ外構工事・庭づくりのプロ

資格

一般建設業許可
エクステリアプランナー
ブロック塀診断士

事業者情報

氏名
四宮健一（しのみやけんいち）
職種
エクステリア設計・施工
会社名
株式会社ガーディナージャパン
事業内容
エクステリア全般の設計・施工
エクステリアリフォームの設計・施工
植栽工事
公共工事（とび・土工、造園、土木）
住所
〒861-8039
熊本県熊本市東区長嶺南8丁目11番6号
営業時間
8:30～17:00
ホームページ
https://gardener-japan.com/

