数字を見える化して経営判断を支え、ゴールを共に目指します
「黒字でもお金が残らない」「設備投資に迷う」といった悩みに寄り添う社外CFO。CFOは会社のお金に対して根拠を持って一緒に考えるパートナー。経営者には本業に専念してもらえるよう、財務面から支えます。
マイベストプロ・インタビュー
相談相手を求める経営者に寄り添う社外CFO。財務支援で企業の持続的な成長を支える
社外CFOとして財務を可視化し経営者を支えるプロ
マイベストプロ高知による取材記事
資格
行政書士
食品安全マネジメントシステム審査員
経営心理士
事業者情報
- 氏名
- 松田剛雄（まつだたけお）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 会社名
- 行政書士マカセロ
- 事業内容
- ・社外CFOとしての財務サポート
・補助金申請の支援
・離職防止の心理学的アイデア提案
- 住所
-
〒785-0005
高知県須崎市東古市町2番2号
- 営業時間
-
月～土9:00～20:00
※時間外、日・祝日対応可能
- ホームページ
- https://office-makasero.com/
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