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行政書士マカセロ

松田剛雄プロは高知放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ高知の登録専門家です

数字を見える化して経営判断を支え、ゴールを共に目指します

「黒字でもお金が残らない」「設備投資に迷う」といった悩みに寄り添う社外CFO。CFOは会社のお金に対して根拠を持って一緒に考えるパートナー。経営者には本業に専念してもらえるよう、財務面から支えます。

マイベストプロ・インタビュー

相談相手を求める経営者に寄り添う社外CFO。財務支援で企業の持続的な成長を支える

社外CFOとして財務を可視化し経営者を支えるプロ

マイベストプロ高知による取材記事

資格

行政書士
食品安全マネジメントシステム審査員
経営心理士

事業者情報

氏名
松田剛雄（まつだたけお）
職種
行政書士
行政書士
会社名
行政書士マカセロ
事業内容
・社外CFOとしての財務サポート
・補助金申請の支援
・離職防止の心理学的アイデア提案
住所
〒785-0005
高知県須崎市東古市町2番2号
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営業時間
月～土9:00～20:00
※時間外、日・祝日対応可能
ホームページ
https://office-makasero.com/

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