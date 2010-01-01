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加藤佳菜プロ

加藤佳菜

一般財団法人日本キッズコーチング協会理事
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朝日新聞
加藤佳菜プロ
専門家

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加藤佳菜

一般財団法人日本キッズコーチング協会理事

株式会社シンフォニー

心理学や行動科学に基づいた理論的なアプローチで子育てを支援

保護者、指導者に向けて、心理学や行動科学の理論にもとづいた子育て法「キッズコーチング®」をお伝えします。子どもの言動への理解が深まり、個性に合わせた接し方ができると、子どもに自立心や自信が芽生えます。

マイベストプロ・インタビュー

心理学や行動科学の理論にもとづく子育て法「キッズコーチング®」で保護者や指導者をサポート

キッズコーチングで子育ての悩みに応える専門家

マイベストプロ神奈川による取材記事

資格

一般財団法人日本キッズコーチング協会認定キッズコーチングマネージャー

事業者情報

氏名
加藤佳菜（かとうかな）
職種
一般財団法人日本キッズコーチング協会理事
一般財団法人日本キッズコーチング協会理事
会社名
株式会社シンフォニー
事業内容
キッズコーチング講座・講演会・セミナー・ワークショップ・子育て相談
音楽教室経営
子ども向け習い事コンサルティングサービス
住所
〒236-0052
神奈川県横浜市金沢区富岡西1-17-10
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営業時間
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ホームページ
https://symphony-music.com/

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