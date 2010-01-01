心理学や行動科学に基づいた理論的なアプローチで子育てを支援
保護者、指導者に向けて、心理学や行動科学の理論にもとづいた子育て法「キッズコーチング®」をお伝えします。子どもの言動への理解が深まり、個性に合わせた接し方ができると、子どもに自立心や自信が芽生えます。
マイベストプロ・インタビュー
心理学や行動科学の理論にもとづく子育て法「キッズコーチング®」で保護者や指導者をサポート
キッズコーチングで子育ての悩みに応える専門家
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
一般財団法人日本キッズコーチング協会認定キッズコーチングマネージャー
事業者情報
- 氏名
- 加藤佳菜（かとうかな）
- 職種
-
一般財団法人日本キッズコーチング協会理事
一般財団法人日本キッズコーチング協会理事
- 会社名
- 株式会社シンフォニー
- 事業内容
- キッズコーチング講座・講演会・セミナー・ワークショップ・子育て相談
音楽教室経営
子ども向け習い事コンサルティングサービス
- 住所
-
〒236-0052
神奈川県横浜市金沢区富岡西1-17-10
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://symphony-music.com/
プロのインタビューを読む
キッズコーチングで子育ての悩みに応える専門家