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鎌田忍

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BOO's HOUSE

栄養豊富な地元の季節野菜を使った家庭料理を伝授

食についての深い知識と豊富な指導経験を持ち、季節野菜を使った家庭料理を紹介。料理の基礎を教え、受講生の疑問に丁寧に答える。企業の社員食堂のメニュー考案やイベントケイタリングのアシスタント等も経験。

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季節を感じて暮らしを豊かに。地元の野菜で作る家庭料理教室

季節野菜と暮らしを愉しむ家庭料理研究家

マイベストプロ神奈川による取材記事

資格

食品衛生責任者
NPO法人発酵文化推進機構　発酵食品ソムリエ
ABCクッキングスタジオ　ABCブレッドコース師範

事業者情報

氏名
鎌田忍（かまたしのぶ）
職種
家庭料理研究家
家庭料理研究家
会社名
BOO's HOUSE
事業内容
季節の食材を使った料理教室
家庭料理／野菜料理／パン／お菓子／季節の手仕事／子ども料理教室
住所
〒253-0085
神奈川県茅ヶ崎市矢畑443-21
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営業時間
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ホームページ
https://boosgohan.amebaownd.com/

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