栄養豊富な地元の季節野菜を使った家庭料理を伝授
食についての深い知識と豊富な指導経験を持ち、季節野菜を使った家庭料理を紹介。料理の基礎を教え、受講生の疑問に丁寧に答える。企業の社員食堂のメニュー考案やイベントケイタリングのアシスタント等も経験。
マイベストプロ・インタビュー
季節を感じて暮らしを豊かに。地元の野菜で作る家庭料理教室
季節野菜と暮らしを愉しむ家庭料理研究家
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
食品衛生責任者
NPO法人発酵文化推進機構 発酵食品ソムリエ
ABCクッキングスタジオ ABCブレッドコース師範
事業者情報
- 氏名
- 鎌田忍（かまたしのぶ）
- 職種
-
家庭料理研究家
家庭料理研究家
- 会社名
- BOO's HOUSE
- 事業内容
- 季節の食材を使った料理教室
家庭料理／野菜料理／パン／お菓子／季節の手仕事／子ども料理教室
- 住所
-
〒253-0085
神奈川県茅ヶ崎市矢畑443-21
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://boosgohan.amebaownd.com/
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