組織運営でも資金計画でもマンション管理をバックアップ
大手企業のグループ会社代表を務め、組織のマネジメントや国内外の不動産開発、物件オーナーによるコミュニティーの運営を経験。現在は長期修繕計画から住民の意見調整まで、マンション管理組合を総合的に支援する。
目指すは「100年マンション」。資産価値の維持を目指す修繕計画やルール作りは専門家と共に
マンションの管理組合を支え、共に資産価値の維持を目指す専門家
資格
マンション管理士
宅地建物取引士
事業者情報
- 氏名
- 中田泰行（なかたやすゆき）
- 職種
マンション管理士
- 会社名
- 中田泰行・マンション管理士事務所
- 事業内容
- ・マンション管理組合の運営支援（理事会や総会運営のアドバイス、会計業務のサポート）
・管理規約の改定や調整（区分所有法や標準管理規約改正への対応）
・長期修繕計画の精査および点検
・共有部分の管理や工事・瑕疵対応の調整
・管理会社との諸問題（管理費値上げの妥当性判断など）の相談
・住民間で発生するトラブルの仲介
・外国籍区分所有者へのアプローチ
・無料相談（問題や課題解決の初期段階のみ）
・宅地建物取引士業務（不動産売買など）
- 住所
〒216-0033
神奈川県川崎市宮前区宮崎2-6-11 D235
- 営業時間
- 9：00～17：00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- https://www.nakata-mankan.com/
