資産運用や住宅ローンのアドバイスで豊かな未来に導く
銀行員から住宅ローン専門会社の役員を経てファイナンシャル・プランナー（FP）として独立。ライフステージごとの住まいを軸にした資金計画の立案を得意とし、顧客を不安から解放する。夫婦や親子での相談も可能。
マイベストプロ・インタビュー
「ライフ＆マネー」のソムリエとして、人生とお金の相乗効果を引き出すライフプランを提案
お金の悩みに寄り添い未来を豊かにするライフ＆マネーソムリエ
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
CFP®（日本FP協会認定）
住宅ローンアドバイザー
終活アドバイザー
イタリアワインソムリエ
事業者情報
- 氏名
- 尾﨑琢磨（おざきたくま）
- 職種
-
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
- 会社名
- Office-Tak
- 事業内容
- ライフプランニング
資産運用や住宅ローンのアドバイス
セカンドライフのアドバイス
高齢者（親世代）サポートのアドバイス
- 住所
-
〒225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://lm-sommelier.com/
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