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尾﨑琢磨プロ

尾﨑琢磨

ファイナンシャル・プランナー
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尾﨑琢磨プロ
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尾﨑琢磨

ファイナンシャル・プランナー

Office-Tak

資産運用や住宅ローンのアドバイスで豊かな未来に導く

銀行員から住宅ローン専門会社の役員を経てファイナンシャル・プランナー（FP）として独立。ライフステージごとの住まいを軸にした資金計画の立案を得意とし、顧客を不安から解放する。夫婦や親子での相談も可能。

マイベストプロ・インタビュー

「ライフ＆マネー」のソムリエとして、人生とお金の相乗効果を引き出すライフプランを提案

お金の悩みに寄り添い未来を豊かにするライフ＆マネーソムリエ

マイベストプロ神奈川による取材記事

資格

CFP®（日本FP協会認定）
住宅ローンアドバイザー
終活アドバイザー
イタリアワインソムリエ

事業者情報

氏名
尾﨑琢磨（おざきたくま）
職種
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
会社名
Office-Tak
事業内容
ライフプランニング
資産運用や住宅ローンのアドバイス
セカンドライフのアドバイス
高齢者（親世代）サポートのアドバイス
住所
〒225-0003
神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目
地図を見る
営業時間
9：00～18：00
定休日
お問い合わせください
ホームページ
https://lm-sommelier.com/

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