保険会社と代理店双方の経験を生かし保険代理店経営をサポート
保険会社と保険代理店双方の業務に精通、各種マニュアルの策定およびその実践や社員教育等、今求められている保険代理店の体制整備をサポート。また保険活用に不安のある中小企業の経営者のご相談も応じます。
マイベストプロ・インタビュー
保険の正しい普及に向け、保険を販売する保険代理店と保険を購入する保険契約者を伴奏者として支援
保険の正しい普及に向けた保険代理店の経営コンサルタント
マイベストプロ神奈川による取材記事
資格
AFP（日本FP協会認定）
事業者情報
- 氏名
- 木下聡（きのしたさとし）
- 職種
-
経営コンサルタント
経営コンサルタント
- 会社名
- 株式会社Accompanist
- 事業内容
- 保険代理店における体制整備の支援
中小企業におけるリスク管理に関するコンサルティング業務
各種研修指導や従業員の教育支援
営業取り組みの支援
- 住所
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.accompanist.co.jp/
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