自動販売機プロデュース ／ 岡﨑友昭プロの一番の強み

オリジナル自動販売機の企画から設置・メンテナンスまで一貫対応

約30年、自動販売機の設置・メンテナンスで培った知見をもとに、食品や雑貨など、売りたいものに応じたオリジナル自販機をプロデュース。機種選びからラッピング、据え付け、保守までトータルでサポートします。