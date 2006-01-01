店舗や企業の魅力を発信する自動販売機をプロデュースするプロ
株式会社TC・サポート
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プロフィール
自動販売機プロデュース ／ 岡﨑友昭プロの一番の強み
オリジナル自動販売機の企画から設置・メンテナンスまで一貫対応
約30年、自動販売機の設置・メンテナンスで培った知見をもとに、食品や雑貨など、売りたいものに応じたオリジナル自販機をプロデュース。機種選びからラッピング、据え付け、保守までトータルでサポートします。
経歴
高校卒業後、自動販売機の販売・メンテナンス会社で約10年勤務。
2006年 個人事業主として独立し、「株式会社TC・サポート」設立。
2018年 事務所・整備社屋を新設。
DATA
- 氏名
- 岡﨑友昭（おかざきともあき）
- 会社名
- 株式会社TC・サポート
- 事業内容
-
・飲料、カップ式を中心に、自動販売機の設置・メンテナンス
・食品、雑貨など要望にあわせたオリジナル自動販売機のプロデュース
- 職種
- 自動販売機プロデュース
- 住所
-
〒761-0311
香川県 高松市元山町1236番地
- 電話
-
087-867-2225
- 営業時間
- 8:30～17:30 ※時間外の相談も可能
- 定休日
- 土・日曜、祝日
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株式会社TC・サポート
担当岡﨑友昭（おかざきともあき）