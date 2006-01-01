マイベストプロ香川
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ香川
  3. 香川のビジネス
  4. 香川の販促・プロモーション
  5. 岡﨑友昭
岡﨑友昭

店舗や企業の魅力を発信する自動販売機をプロデュースするプロ

岡﨑友昭（おかざきともあき） ／ 自動販売機プロデュース

株式会社TC・サポート

お電話での
お問い合わせ
087-867-2225

プロフィール

岡﨑友昭プロの写真

自動販売機プロデュース ／ 岡﨑友昭プロの一番の強み

オリジナル自動販売機の企画から設置・メンテナンスまで一貫対応

約30年、自動販売機の設置・メンテナンスで培った知見をもとに、食品や雑貨など、売りたいものに応じたオリジナル自販機をプロデュース。機種選びからラッピング、据え付け、保守までトータルでサポートします。

経歴

高校卒業後、自動販売機の販売・メンテナンス会社で約10年勤務。
2006年　個人事業主として独立し、「株式会社TC・サポート」設立。
2018年　事務所・整備社屋を新設。

DATA

氏名
岡﨑友昭（おかざきともあき）
会社名
株式会社TC・サポート
事業内容
・飲料、カップ式を中心に、自動販売機の設置・メンテナンス
・食品、雑貨など要望にあわせたオリジナル自動販売機のプロデュース
職種
自動販売機プロデュース
住所
〒761-0311
香川県 高松市元山町1236番地
電話
087-867-2225
営業時間
8:30～17:30　※時間外の相談も可能
定休日
土・日曜、祝日
ホームページ
https://tcsupport-hp.jimdofree.com/
Share

岡﨑友昭プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ087-867-2225

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

岡﨑友昭

株式会社TC・サポート

担当岡﨑友昭（おかざきともあき）

地図・アクセス

岡﨑友昭プロのコンテンツ

© My Best Pro