整備・修理・保険まで一貫対応し、24時間365日サポート
国産車・輸入車からトラックまで幅広く対応。理想の一台を厳選し、現車確認で品質を丁寧にチェック。整備・修理・保険まで一貫対応し、万が一のトラブルも24時間365日サポートするカーライフパートナーです。
国産から輸入車まで理想の一台を探し、整備を通じて愛車とのカーライフをサポート
長く乗り続けられる一台を提供する自動車販売のプロ
資格
古物商許可
中古自動車査定士（小型車）
二級ガソリン自動車整備士
事業者情報
- 氏名
- 川口真明（かわぐちまさあき）
- 職種
-
自動車販売業
自動車販売業
- 会社名
- サクセスオート株式会社
- 事業内容
- 新車・中古車の販売、買い取り、整備、修理、板金塗装、車検、保険関連業務
- 住所
-
〒761-8013
香川県高松市香西東町356-1
- 営業時間
- 10：00～19：00
- 定休日
- 年中無休（お盆、年末年始除く）
- ホームページ
- http://www.success-g.com/
