川口真明プロ

川口真明

自動車販売業

川口真明プロはテレビせとうちが厳正なる審査をした登録専門家です

川口真明

自動車販売業

サクセスオート株式会社

川口真明プロはテレビせとうちが厳正なる審査をしたマイベストプロ香川の登録専門家です

整備・修理・保険まで一貫対応し、24時間365日サポート

国産車・輸入車からトラックまで幅広く対応。理想の一台を厳選し、現車確認で品質を丁寧にチェック。整備・修理・保険まで一貫対応し、万が一のトラブルも24時間365日サポートするカーライフパートナーです。

マイベストプロ・インタビュー

国産から輸入車まで理想の一台を探し、整備を通じて愛車とのカーライフをサポート

長く乗り続けられる一台を提供する自動車販売のプロ

マイベストプロ香川による取材記事

資格

古物商許可
中古自動車査定士（小型車）
二級ガソリン自動車整備士

事業者情報

氏名
川口真明（かわぐちまさあき）
職種
自動車販売業
会社名
サクセスオート株式会社
事業内容
新車・中古車の販売、買い取り、整備、修理、板金塗装、車検、保険関連業務
住所
〒761-8013
香川県高松市香西東町356-1
営業時間
10：00～19：00
定休日
年中無休（お盆、年末年始除く）
ホームページ
http://www.success-g.com/

長く乗り続けられる一台を提供する自動車販売のプロ

